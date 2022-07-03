Какие сцены "Очень странных дел" были импровизацией

Создатели сериала "Очень странные дела" поделились в Twitter моментами, которые, по их словам, были импровизацией актеров.

Так, по сценарию Эдди в исполнении Джозефа Куинна не признавался в любви к Дастину (Гейтен Матараццо). Кроме того, актер Калеб Маклафлин сымпровизировал вопль Лукаса к своей сестре: "Эрика, помоги". Еще одним приятным сюрпризом для создателей стал второй поцелуй Джойс и Хоппера, которых сыграли Вайнона Райдер и Дэвид Харбор. Его актеры решили исполнить самостоятельно.