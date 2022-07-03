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5 часов назад

Создатели "Очень странных дел" рассказали, какие сцены финальных эпизодов были импровизацией

Газета.Ru

Создатели сериала "Очень странные дела" поделились в Twitter моментами, которые, по их словам, были импровизацией актеров.

Какие сцены "Очень странных дел" были импровизацией
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

Так, по сценарию Эдди в исполнении Джозефа Куинна не признавался в любви к Дастину (Гейтен Матараццо). Кроме того, актер Калеб Маклафлин сымпровизировал вопль Лукаса к своей сестре: "Эрика, помоги". Еще одним приятным сюрпризом для создателей стал второй поцелуй Джойс и Хоппера, которых сыграли Вайнона Райдер и Дэвид Харбор. Его актеры решили исполнить самостоятельно.

"Каждый из этих моментов несет в себе невероятный эмоциональный груз, дорабатывая историю. Это также демонстрирует потрясающие инстинкты всего актерского ансамбля",

- отмечает издание The Collider.

1 июля вышли финальные эпизоды четвертого сезона шоу "Очень странные дела", продолжительность которых составила почти четыре часа. После выхода первой части шоу установило рекорд Netflix, став самым просматриваемым англоязычным сериалом стриминга.

Сериалы,Калеб Маклафлин,Вайнона Райдер,Дэвид Харбор,Netflix,
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