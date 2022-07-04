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14 минут назад

Российский веб-сериал "Восемь разгневанных женщин" покажут на фестивале в Италии

ТАССиещё 1

Российский сериал "Восемь разгневанных женщин" режиссера Александра Сухарева примет участие в европейском веб-фестивале Tuscany Web Fest, который пройдет в Италии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба проекта.

Российский сериал покажут на фестивале в Италии
Фото: Кадр из сериала "Восемь разгневанных женщин" Кадр из сериала "Восемь разгневанных женщин"

"Нам очень льстит, что пилот сериала оказался так востребован среди международных киносмотров. Tuscany Web Fest будет для нас пятой зарубежной площадкой, где он будет показан. Очень надеемся, что итальянские зрители оценят этот очень эмоциональный и чувственный проект", - поделился Сухарев, его слова привели в пресс-службе.

Сериал рассказывает о восьми разных женщинах, которые ходят в салон красоты для того, чтобы рассказать мастеру о своих проблемах. Каждый эпизод становится своего рода исповедью одной из героинь. Проект создается в технике вербатим, когда актеры разыгрывают реальные монологи. Сорежиссером и автором сценария картины стала актриса Анастасия Городенцева.

Для российской публики сериал планируется выпустить на одной из онлайн-платформ. Он создавался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта "Женщины".

Международный фестиваль веб-сериалов и короткометражных фильмов Tuscany Web Fest проводится с 2017 года. Его итоги подведут 9 июля.

Сериалы,Женщины,Анастасия Городенцева,Александр Сухарев,
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