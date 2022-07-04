Российский сериал покажут на фестивале в Италии

"Нам очень льстит, что пилот сериала оказался так востребован среди международных киносмотров. Tuscany Web Fest будет для нас пятой зарубежной площадкой, где он будет показан. Очень надеемся, что итальянские зрители оценят этот очень эмоциональный и чувственный проект", - поделился Сухарев, его слова привели в пресс-службе.