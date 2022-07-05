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4 часа назад

Раскрыты подробности сюжета заключительного сезона «Очень странных дел»

Lenta.ruиещё 3

Режиссеры и продюсеры сериала «Очень странные дела», братья Мэтт и Росс Дафферы раскрыли в подкасте Happy Sad Confused подробности сюжета заключительного пятого сезона шоу. Их слова передает Deadline.

Раскрыты подробности заключительного сезона «Очень странных дел»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По задумке авторов проекта, серии нового сезона не будут рассказывать о текущей жизни персонажей и станут короче в отличие от ранних эпизодов, в которых завязка длится два часа.

«Ничего из этого, очевидно, не будет [в пятом сезоне]. Персонажи уже будут действовать, у них уже будет цель», — заявил Мэтт Даффер.

Однако финальная серия, как утверждают шоураннеры проекта, будет длинной.

«Готовьтесь к тому, что финал сериала будет таким же длинным, как художественный фильм. Скорее всего, мы сделаем то же, что и здесь [в четвертом сезоне], то есть просто выпустим 2,5-часовой эпизод», — рассказал продюсер сериала.

Братья Дафферы также отметили, что финал будет состоять сразу из нескольких концовок, как в фильме «Властелин колец: Возвращение короля». Ожидается около восьми вариантов развязки.

Сериалы,Властелин колец: Возвращение Короля,Мэтт Даффер,
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