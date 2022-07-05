Раскрыты подробности заключительного сезона «Очень странных дел»

«Готовьтесь к тому, что финал сериала будет таким же длинным, как художественный фильм. Скорее всего, мы сделаем то же, что и здесь [в четвертом сезоне], то есть просто выпустим 2,5-часовой эпизод», — рассказал продюсер сериала.