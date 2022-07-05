Боярская и Крюков предстали обнаженными в сериале «Без правил»

Горячая сцена в сериале «Без правил» с участием Елизаветы Боярской и Константина Крюкова взбудоражила поклонников. Актеры сыграли главные роли в многосерийном фильме.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По сюжету, оба являются любовниками. При этом у героини есть муж, который не догадывается о происходящем у него за спиной.

Интимная сцена получилась весьма реалистичной. Скромная Боярская сверкнула грудью, а Крюков засветил ягодицами. Однако поклонники также обратили внимание, насколько сильно актеры вжились в образ своих героев.