Netflix снизит плату за подписку после потери подписчиков

Стриминговый гигант Netflix представит пользователям более дешевый вариант ежемесячной подписки с рекламой. Об этом пишет The Daily Mail.
Тестирование новой услуги начнется в Великобритании в конце 2022 года. Дата распространения сервиса на жителей других стран пока неизвестна.
Генеральный директор компании Тед Сарандос заявил, что первоначальный вариант экономной подписки, вероятно, будет еще изменяться.
«То, что будет сделано в начале не будет отражать, каким продукт окажется в конечном итоге. Я хочу, чтобы наш вариант был лучше, чем на телевидении», — заявил Сарандос.
Издание Daily Mail предполагает, что подписка позволит сэкономить около 14 фунтов стерлингов в год (больше 900 руб.).
Стриминг Netflix объявил о разработке варианта дешевой подписки после того, как потерял 200 тыс. подписчиков за первые три месяца 2022 года. Ему также пришлось сократить 300 работников компании. При этом конкуренты Netflix на рынке, такие онлайн-платформы, как Peacock, HBO Max, Disney+ и Paramount+ уже предлагают пользователям смотреть контент с рекламой. На сегодняшний день свободными от рекламы остаются только Apple TV+ и Prime Video.