Netflix снизит плату за подписку после потери подписчиков

«То, что будет сделано в начале не будет отражать, каким продукт окажется в конечном итоге. Я хочу, чтобы наш вариант был лучше, чем на телевидении», — заявил Сарандос.

Стриминг Netflix объявил о разработке варианта дешевой подписки после того, как потерял 200 тыс. подписчиков за первые три месяца 2022 года. Ему также пришлось сократить 300 работников компании. При этом конкуренты Netflix на рынке, такие онлайн-платформы, как Peacock, HBO Max, Disney+ и Paramount+ уже предлагают пользователям смотреть контент с рекламой. На сегодняшний день свободными от рекламы остаются только Apple TV+ и Prime Video.