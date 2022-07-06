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3 часа назад

Четвёртый сезон «Очень странных дел» набрал более&nbsp;1 млрд часов просмотра

Игромания.руиещё 2

«Очень странные дела» вновь поставили рекорд — в этот раз благодаря четвертому сезону, который набрал 1,15 млрд часов просмотра с момента релиза.

Четвертый сезон «Очень странных дел» набрал более 1 млрд часов просмотра
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Таким образом, «Очень странные дела» стали первым англоязычным сериалом на Netflix, сумевшим набрать такие просмотры за 28 дней. Что касается показателей среди всех шоу, то на первом месте остаётся «Игра в кальмара» с 1,65 млрд часов просмотра за первый месяц.

Кроме этого, «Очень странные дела» стали самым просматриваемым шоу за последнюю неделю, попав в топ лучших в 93 странах,. На этой неделе первый сезон сериала набрал 34,5 млн просмотренных часов, второй и третий сезоны — по 30,3 млн просмотренных часов каждый.

Напомним, что премьера финальных серий четвертого сезона, общая продолжительность которых составила почти четыре часа, состоялась 1 июля. Также появились новые подробности пятого сезона, включая хронометраж, старт работы над сценарием и не только.

Сериалы,Netflix,
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