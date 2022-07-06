Четвертый сезон «Очень странных дел» набрал более 1 млрд часов просмотра

«Очень странные дела» вновь поставили рекорд — в этот раз благодаря четвертому сезону, который набрал 1,15 млрд часов просмотра с момента релиза.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Таким образом, «Очень странные дела» стали первым англоязычным сериалом на Netflix, сумевшим набрать такие просмотры за 28 дней. Что касается показателей среди всех шоу, то на первом месте остаётся «Игра в кальмара» с 1,65 млрд часов просмотра за первый месяц.

Кроме этого, «Очень странные дела» стали самым просматриваемым шоу за последнюю неделю, попав в топ лучших в 93 странах,. На этой неделе первый сезон сериала набрал 34,5 млн просмотренных часов, второй и третий сезоны — по 30,3 млн просмотренных часов каждый.