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1 час назад

Metallica оказалась в восторге от исполнения их песни в "Очень странных делах"

Газета.Ru

Рок-группа Metallica отреагировала на сцену из последнего эпизода четвертого сезона сериала "Очень странные дела", в которой персонаж Эдди Мансон играет сингл коллектива "Master of Puppets" 1986 года.

Metallica отреагировала на исполнение их песни в "Очень странных делах"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

"То, как братья Даффер (сценаристы сериала - прим. "Газеты.Ru") включают музыку в "Очень странные дела", всегда было на высшем уровне. В том числе поэтому, мы были вне себя от радости, когда узнали о "Master of Puppets", причем с построенной вокруг нее ключевой сценой. Когда мы увидели конечный результат, то были просто потрясены... Это настолько хорошо сделано - настолько, что некоторые зрители смогли угадать песню, просто увидев руки Джозефа Куинна в трейлере. Это же невероятно круто, да?"

- написали Metallica в Instagram.

Гитарное соло эпизода записал Тай Трухильо, сын басиста Metallica. Заключительные серии 4-го сезона вышли на Netflix 1 июня. После премьеры серий сайт стриминга оказался недоступен в течение получаса. Шоу стало самым просматриваемым англоязычным сериалом онлайн-платформы.

Сериалы,Netflix,
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