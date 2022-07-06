Metallica отреагировала на исполнение их песни в "Очень странных делах"

"То, как братья Даффер (сценаристы сериала - прим. "Газеты.Ru") включают музыку в "Очень странные дела", всегда было на высшем уровне. В том числе поэтому, мы были вне себя от радости, когда узнали о "Master of Puppets", причем с построенной вокруг нее ключевой сценой. Когда мы увидели конечный результат, то были просто потрясены... Это настолько хорошо сделано - настолько, что некоторые зрители смогли угадать песню, просто увидев руки Джозефа Куинна в трейлере. Это же невероятно круто, да?"