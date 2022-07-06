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29 минут назад

Студия Amazon опубликовала новый тизер сериала по «Властелину колец»

Слово и Дело

Студия Amazon выпустила еще один тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Видео доступно для просмотра на YouTube-канале компании.

Опубликован новый тизер сериала по «Властелину колец»
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Поклонники сериала, не обладающие подпиской Prime Video, могут увидеть лишь первые семь секунд ролика. Полное видео можно увидеть, лишь заплатив деньги.

Центральным моментом нового трейлера оказалось падение загадочного метеорита. Его падение с небосвода видели практически со всего континента. Очевидно, именно метеорит запустит цепочку события первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Премьера самого серила должна состояться 2 сентября.

Сериалы,Amazon,
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