Поближе к правде, господа!

Среди огромной массы сериального океана, для которого характерно наличие и планктона, и глубоководных тайн, и изрядного количества пены и мусора, безусловно, в последнее время отдельной, «цунамической» волной стал «Нулевой пациент» — максимально приближенный к правде, связавший прошлое и современное, с закрученным, но правдивым сюжетом.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Такие удачи нечасты. Вкус! Пожалуй, это короткое слово и является тем ключом, который открывает зрительские сердца. Причем тут не важна ни степень «насмотренности» человека (дурацкое слово, но так сейчас говорят), ни его любовь-нелюбовь к сериалам вообще. «Верю, верю, наконец!» — кричит восставший из ниоткуда Станиславский и радостно машет пенсне. Отчего же в большинстве других случаев тень классика продолжает восклицать о неверии? А потому что неправда… И никуда от нее не сбежать.

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Например, все мы, по большому счету, живем в мире мелодрам: со своими личными встречами и расставаниями, переживаниями, страстями, одиночеством, радостями и всем прочим. Мы хорошие и не очень, ревнивые и не слишком, очарованные и разочаровавшиеся, встаем по утрам и ездим на работу, периодически предпринимая какие-то шаги-рывки-решения. И эта жизнь когда обыденна, когда — с яркими всплесками, но крайне редко в ней (слава богу!) путают в роддоме детей, случайные попутчики оказываются внуками арабского шейха, а волшебные олигархи — воплощением честности и благородства, живущие мечтой осчастливить сироту, взятую на работу кухаркой. Да и истинные провинциальные покорительницы столицы редко похожи на тихих овечек, образцы нравственности и духовной глубины. Они скорее похожи на героиню Ольги Дибцевой из «Нереалити», да и то в первой ее части.

Нельзя снимать «просто о жизни», будет скучно? Неправда. Во-первых, жизнь куда интереснее вымысла и порой подкидывает такие сюжеты, что не выпишешь и пером. Во-вторых, как снимать! И как играть! И какой музыкой озвучивать. «Оффлайн» — это тоже не о том, что актуально для каждого из нас. Но он о том, что есть, существует для большинства из нас невидимо, но существует! Задиристый вариант прочтения сказок Пушкина, «Нереалити», «Сваты», даже «Псих» с его элитной подкладкой и даже совсем уже невероятные «The Телки» — они вызывают ощущение близости к правде, чего никак нельзя сказать о том невероятном количестве мелодрам, что упорно стараются снимать по лекалу «была ты Маша-доярка, а стала королева английская». Ну смешно же.