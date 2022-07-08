Сорвиголова и Кингпин появятся в сериале Disney «Эхо»

Как уже известно, стриминговый канал Disney+ готовит новый супергоройский сериал «Эхо» , главной героиней которого станет Майя Лопес, глава преступной организации «Мафия в трениках». Мы встречались с ней в сериале «Соколиный глаз», и играет глухую героиню Алаква Кокс .

Как сообщает The Hollywood Reporter, подтверждая слухи, к съёмочной группе сериала присоединились Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио . Они сыграли Сорвиголову (он же слепой адвокат Мэтт Мердок) и Уилсона Фиска, известного как Кингпин, в сериалах «Сорвиголова» и «Соколиный глаз».

Как мы помним, «Сорвиголова» с рядом других сериалов по мотивам комиксов MarveI покинули Netflix. И теперь, похоже, Disney пытается дать новую жизнь знаменитым персонажам. И участие Сорвиголовы выглядит логичным: по канону Майя Лопес была вначале врагом, а затем и соратницей супергероя.Если верить подкасту The Weekly Planet, в «Эхо» появится и ещё одна героиня MarveI: Джессика Джонс, которую в сериале Netflix сыграла Кристен Риттер. Таким образом, Disney останется найти новую работу для Люка Кейджа, Железного Кулака и Карателя.