Вышел финальный эпизод 3-го сезона «Пацанов»

Сегодня на Amazon Prime состоялась премьера финальной серии третьего сезона сериала «Пацаны». Ее длительность составила чуть больше часа, на сервисе доступны все восемь эпизодов.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Шоу «Пацаны» вышло в 2019 году и быстро стало популярным. Сюжет сериала рассказывает о мире, в котором супергероев считают настоящими звездами, а противостоят им обычные люди, которые называются «Пацанами». Сериал хвалят за необычную подачу и харизматичных персонажей.

«Пацанов» официально продлили на четвертый сезон. По словам актера Карла Урбана, его съёмочный процесс начнется уже в августе этого года. Вполне вероятно, что шоу выпустят летом 2023 года.