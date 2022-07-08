Главные сериалы июля 2022: график премьер

В жаркий июль хочется все бросить и куда-нибудь рвануть. Но куда, если отпуск еще не скоро, а кроме работы есть масса других обязательств, которые нельзя нарушать?

Фото: Кадр из сериала "Мажор" Кадр из сериала "Мажор"

«Рамблер» предлагает включить вентилятор или кондиционер, обложиться льдом и посмотреть новый сериал, чтобы отвлечься от жары и рутины. Рассказываем, какие премьеры сериалов в июле вас ждут.

Видео дня

Мажор

Жанр: драма, криминал, детектив

Производство: Россия

Дата выхода: 2 июля — 4 сезон, 1 серия, 2 июля — 4 сезон, 2 серия, 9 июля — 4 сезон, 3 серия

Кадр из сериала "Мажор"

Типичного московского мажора в исполнении Павла Прилучного богатый папа лишил всех благ за серьезный проступок. Так он попадает на службу в отделение полиции и узнает, как на самом деле живут люди.

Обратная сторона Земли

Производство: США

Жанр: фантастика, комедия

Дата выхода: 14 июля — 3 сезон, 1 серия, 14 июля — 3 сезон, 2 серия, 14 июля — 3 сезон, 3 серия

Мультсериал о семье инопланетян, которые хотели спастись со своей планеты, но потерпели крушение и оказались на нашей. Теперь им нужно понять, смогут ли они остаться на Земле, и вырастить Пупу — живой суперкомпьютер, который вырастет и захватит планету.

Американская история ужасов

Производство: США

Жанр: драма, фантастика, ужасы, триллер, детектив

Дата выхода: 21 июля — 11 сезон, 1 серия

На самом деле сюжеты сезонов между собой не связаны, смотреть можно в произвольном порядке. Объединяет их все мистическая тематика и актеры, которые в каждом сезоне разыгрывают новую историю.

Харли Квинн

Производство: США

Жанр: фэнтези, комедия, боевик, приключения

Дата выхода: 29 июля — 3 сезон, 1 серия

Еще один мультсериал, третий сезон которого стартует в июле. Безумная подружка Джокера разрывает с ним отношения и пускается во все тяжкие.

Чем мы заняты в тени

Производство: США

Жанр: комедия

Дата выхода: 13 июля — 4 сезон, 1 серия, 13 июля — 4 сезон, 2 серия, 20 июля — 4 сезон, 3 серия

Кадр из сериала "Чем мы заняты в тени"

Если вы смотрели фильм «Реальные упыри» и вам понравилось, этот сериал для вас. Режиссер Тайка Вайтити снимает историю трех вампиров, которые живут в современном Нью-Йорке и пытаются решить свои конфликты.

Мир Юрского периода: Лагерь Мелового периода

Производство: США

Жанр: боевик, приключения

Дата выхода: 22 июля — 5 сезон, 1 серия

Мультсериал о подростках, которые попали в настоящее приключение в приключенческом лагере — динозавры вырвались на свободу и угрожают тем, кто окажется у них на пути.

Боишься ли ты темноты?

Производство: США, Канада

Жанр: фэнтези, ужасы

Дата выхода: 31 июля — 3 сезон, 1 серия, 31 июля — 3 сезон, 2 серия

Адаптация популярного в 1990-е годы сериала о подростках, которые любят собираться темной ночью вокруг костра и рассказывать всякие истории.

Не с первой попытки

Производство: Великобритания

Жанр: комедия

Дата выхода: 22 июля — 3 сезон, 1 серия

Прекрасная пара мечтает о ребенке, но зачать его никак не получается. Они решают взять приемного ребенка, но для этого им нужно пройти долгий и сложный путь.

Нью-Йорк, или Не считается

Производство: США

Жанр: драма, комедия

Дата выхода: 11 июля — 2 сезон, 1 серия, 18 июля — 2 сезон, 2 серия, 25 июля — 2 сезон, 3 серия

Кадр из сериала "Нью-Йорк, или Не считается"

Действие сериала разворачивается в теплых и безумных 1980-х. Вчерашние студенты мечтают покорить Нью-Йорк, ищут себя, влюбляются, встречаются и творят что хотят.

Мунхэвен

Производство: США

Жанр: фантастика

Дата выхода: 1 июля — 1 сезон, 1 серия

Пилот грузового судна и контрабандистка Бэлла опадается на преступлении и оказывается в колонии на Луне. Жители колонии пытаются найти решение, которое поможет сохранить жизнь на Земле, но им хотят помешать, а Землю — уничтожить. Бэлла пытается спасти планету от гибели.

Дайвер

Производство: Россия

Жанр: приключения, детектив

Дата выхода: 4 июля — 1 сезон, 1 серия, 4 июля — 1 сезон, 2 серия, 5 июля — 1 сезон, 3 серия

Опытный дайвер Шурик зарабатывает на жизнь незаконной подводной археологией по всему миру, но бабушка — полковник полиции на пенсии — просит его немедленно вернуться в Калининград после убийства нескольких дайверов, собиравших янтарь.

Черная птица

Производство: США/2022

Жанр: драма, триллер

Дата выхода: 9 июля — 1 сезон, 1 серия, 9 июля — 1 сезон, 2 серия, 16 июля — 1 сезон, 3 серия

Сын полицейского угодил в тюрьму за сбыт наркотиков. Но у него появляется шанс смягчить приговор и выйти на свободу. Для этого нужно втереться в доверие к серийному убийце и добиться признания, но преступник не так прост и начинает свою игру.

Бу, стерва

Производство: США

Жанр: фантастика, комедия

Дата выхода: 9 июля — 1 сезон, 1 серия

Эрика уже привыкла к амплуа серой мыши, как вдруг стало звездой вечеринки, куда ее уговорила прийти подруга. Все бы ничего, но на следующий день она поняла, что стала призраком.

Обитель зла

Производство: США

Жанр: фантастика, боевик, ужасы

Дата выхода: 15 июля — 1 сезон, 1, 2, 3 серии

Действие сериала происходит в той же вселенной, что и в фильме с Милой Йовович. В 2036 году девушка по имени Джейд пытается выжить среди монстров. Нормальных людей на всей планете осталось всего 15 миллионов, а животных — шесть миллиардов. Параллельно она вспоминает события 2022 года и понимает, что к этой трагедии имеет отношение ее отец, бывший гениальный ученый.

Святая Эвита

Производство: Аргентина

Жанр: драма

Дата выхода: 26 июля — 1 сезон, 1 серия

Кадр из сериала "Святая Эвита"