Главные сериалы июля 2022: график премьер

В жаркий июль хочется все бросить и куда-нибудь рвануть. Но куда, если отпуск еще не скоро, а кроме работы есть масса других обязательств, которые нельзя нарушать?
«Рамблер» предлагает включить вентилятор или кондиционер, обложиться льдом и посмотреть новый сериал, чтобы отвлечься от жары и рутины. Рассказываем, какие премьеры сериалов в июле вас ждут.
Типичного московского мажора в исполнении Павла Прилучного богатый папа лишил всех благ за серьезный проступок. Так он попадает на службу в отделение полиции и узнает, как на самом деле живут люди.
Мультсериал о семье инопланетян, которые хотели спастись со своей планеты, но потерпели крушение и оказались на нашей. Теперь им нужно понять, смогут ли они остаться на Земле, и вырастить Пупу — живой суперкомпьютер, который вырастет и захватит планету.
На самом деле сюжеты сезонов между собой не связаны, смотреть можно в произвольном порядке. Объединяет их все мистическая тематика и актеры, которые в каждом сезоне разыгрывают новую историю.
Еще один мультсериал, третий сезон которого стартует в июле. Безумная подружка Джокера разрывает с ним отношения и пускается во все тяжкие.
Если вы смотрели фильм «Реальные упыри» и вам понравилось, этот сериал для вас. Режиссер Тайка Вайтити снимает историю трех вампиров, которые живут в современном Нью-Йорке и пытаются решить свои конфликты.
Мультсериал о подростках, которые попали в настоящее приключение в приключенческом лагере — динозавры вырвались на свободу и угрожают тем, кто окажется у них на пути.
Адаптация популярного в 1990-е годы сериала о подростках, которые любят собираться темной ночью вокруг костра и рассказывать всякие истории.
Прекрасная пара мечтает о ребенке, но зачать его никак не получается. Они решают взять приемного ребенка, но для этого им нужно пройти долгий и сложный путь.
Действие сериала разворачивается в теплых и безумных 1980-х. Вчерашние студенты мечтают покорить Нью-Йорк, ищут себя, влюбляются, встречаются и творят что хотят.
Пилот грузового судна и контрабандистка Бэлла опадается на преступлении и оказывается в колонии на Луне. Жители колонии пытаются найти решение, которое поможет сохранить жизнь на Земле, но им хотят помешать, а Землю — уничтожить. Бэлла пытается спасти планету от гибели.
Опытный дайвер Шурик зарабатывает на жизнь незаконной подводной археологией по всему миру, но бабушка — полковник полиции на пенсии — просит его немедленно вернуться в Калининград после убийства нескольких дайверов, собиравших янтарь.
Сын полицейского угодил в тюрьму за сбыт наркотиков. Но у него появляется шанс смягчить приговор и выйти на свободу. Для этого нужно втереться в доверие к серийному убийце и добиться признания, но преступник не так прост и начинает свою игру.
Эрика уже привыкла к амплуа серой мыши, как вдруг стало звездой вечеринки, куда ее уговорила прийти подруга. Все бы ничего, но на следующий день она поняла, что стала призраком.
Действие сериала происходит в той же вселенной, что и в фильме с Милой Йовович. В 2036 году девушка по имени Джейд пытается выжить среди монстров. Нормальных людей на всей планете осталось всего 15 миллионов, а животных — шесть миллиардов. Параллельно она вспоминает события 2022 года и понимает, что к этой трагедии имеет отношение ее отец, бывший гениальный ученый.
Эва Перон — знаменитая первая леди Аргентины — умерла в 1952 году. Но целых три года ее не могли похоронить, люди шли к телу умершей, пока строился великолепный склеп. Но в стране случился переворот, тело спрятали, но еще двадцать лет оно продолжало влиять на жизнь государства.