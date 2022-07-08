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2 часа назад

Сможет ли Александр Домогаров избежать «Капкана на судью»

Вести Подмосковья

15 июля в онлайн-кинотеатре KION эксклюзивно покажут премьеру детективного сериала «Капкан на судью» с Александром Домогаровым и Викторией Толстогановой.

Сможет ли Домогаров избежать «Капкана на судью»
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

В центре истории — судья провинциального морского города Нестеров (Александр Домогаров). Это честный и принципиальный работник судебной системы., известный верностью правосудию, уникальным чутьем на настоящих преступников и щепетильностью при изучении доказательств вины подозреваемых. Но однажды в день празднования 55-летия героя исчезает его несовершеннолетняя дочь (Ангелина Загребина). За дело берется лучший следователь полиции — майор Забелин (Александр Горбатов). В ходе проведения розыскных мероприятий один за другим выясняются темные секреты Нестерова, и жизнь его дочери попадает в зависимость от того, сможет ли всеми уважаемый судья признать свою профессиональную ошибку.

Основной сюжет, связанный с похищением дочери, быстро обрастает множеством линий, — количество «скелетов в шкафах» каждого персонажа возрастает в геометрической прогрессии, и разобраться в мотивах из героев совсем непросто.

Режиссером сериала выступил Ярослав Мочалов, снявший сериал «Мурка». В сериале играют Александр Домогаров, Виктория Толстоганова, Александр Горбатов, Ангелина Загребина, Анна Завтур, Татьяна Лялина, Сергей Горошко, Владимир Селезнев, Яков Шамшин, Анатолий Петров, Николай Мачильский, Максим Леонидов, Игорь Ботвин и другие актеры.

После эксклюзивной премьеры на KION проект выйдет в эфире Первого канала, – утончила пресс-служба видеосервиса от МТС.

Сериалы,Игорь Ботвин,Сергей Горошко,Яков Шамшин,Ярослав Мочалов,Владимир Селезнев,Александр Горбатов,Татьяна Лялина,Анатолий Петров,Максим Леонидов,МТС,Первый канал,
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