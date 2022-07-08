Сможет ли Домогаров избежать «Капкана на судью»

В центре истории — судья провинциального морского города Нестеров (Александр Домогаров). Это честный и принципиальный работник судебной системы., известный верностью правосудию, уникальным чутьем на настоящих преступников и щепетильностью при изучении доказательств вины подозреваемых. Но однажды в день празднования 55-летия героя исчезает его несовершеннолетняя дочь (Ангелина Загребина). За дело берется лучший следователь полиции — майор Забелин (Александр Горбатов). В ходе проведения розыскных мероприятий один за другим выясняются темные секреты Нестерова, и жизнь его дочери попадает в зависимость от того, сможет ли всеми уважаемый судья признать свою профессиональную ошибку.