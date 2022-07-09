Выход последних эпизодов четвёртого сезона суперпопулярного проекта братьев Дафферов обвалил сайт Netflix. Узнаем, куда авторы «поведут» дальнейшее повествование и когда его можно будет увидеть.

Ожидание выхода четвёртого сезона фантастического сериала «Очень странные дела» заняло у фанатов почти три года. Но оно того стоило. Зрители очень надеются, что пятый и заключительный сезон полюбившегося им проекта не заставит себя долго ждать. Его производство уже подтверждено и должно начаться в этом году. Пока же расскажем о том, что известно к этому дню о финале флагманского телешоу Netflix.

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Начиная с выхода первого эпизода в 2015-м году, «Очень странные дела» быстро стал ведущим проектом Netflix. Каждый новый сезон наращивал обороты, обрастая всё большей популярностью. И пятый сезон станет началом конца чудесной и страшной саги о приключениях отважных подростков в тихом американском городке.

Трёхлетнее ожидание заставило некоторых сильно понервничать. Но цифры Nielsen свидетельствуют: за первую неделю после выхода первой части четвёртого сезона количество просмотров сериала выросло до 7,2 миллиарда минут. Спрос был настолько велик, что после выхода второй части некоторые подписчики столкнулись со сбоями, торопясь посмотреть его эпическое окончание.

Статус пятого сезона «Очень странных вещей»: обновлён.

В преддверии производства четвёртого сезона его создатели, братья Мэтт и Росс Дафферы утверждали, что понятия не имеют, сколько потребуется времени и этапов, чтобы рассказать полную историю «Очень странных дел». «Четырёх или пяти сезонов нам бы хватило, но кто знает? Пока ничего официального, но мы знаем, куда хотим прийти. Мы пытаемся понять, сколько ещё потребуется, чтобы оказаться там, поэтому посмотрим», - прокомментировал тогда Росс. «Это сложно, так как четыре сезона кажутся короткими, а пять кажутся длинными. Так что я не знаю, что делать», - добавил Мэтт. Теперь же все точки над I расставлены, и «Очень странные дела» неминуемо движется к завершению. Хотя, что будет с подписчиками Netflix после релиза пятого сезона, трудно представить, учитывая сбои после премьеры четвёртого.

Чего ожидать от заключительного сезона сериала?

«Добро пожаловать в ад, Хокинс, штат Индиана»!

Несмотря на все противоборствующие усилия, Векна, он же Генри, он же 001 смог исполнить план по открытию ворот между Изнанкой и реальным миром. Десятки людей погибли, а оставшиеся бросились бежать. Гигантские дымовые завесы уничтожают всю растительность Хокинса. Вскоре реальный город будет напоминать «изнаночный», а замысел Векны о «прекрасном» новом мире обретёт форму. С погружением Хокинса в хаос, власти стягивают войска, и только несколько жителей, включая наших знакомых, останутся в эпицентре происходящего, чтобы попытаться уничтожить Векну.

Нэнси, Стив и Робин были близки к тому, чтобы покончить с Векной, но в последний момент он избежал смерти. Неясно, насколько он травмирован и как много времени ему потребуется, чтобы оправиться от огнестрельных ран и ожогов. Как только он восстановится, ожидаем увидеть Векну, обрушившего все силы на Хокинс и выпустившего орды монстров из Изнанки. Единственная, кто способен противостоять Векне один на один, это Одиннадцать, которая едва пережила второе столкновение с ним. Её силу нельзя орицать, но чтобы победить Векну, ей нужно практиковаться и высвобождать потенциал.

Закроют ли Хокинс на карантин?

Поскольку исходящая за ворот Изнанки опасность угрожает не только Хокинсу, но и всему миру, в городе может быть объявлено военное положение и закрытие на карантин. Присутствие военных будет только нарастать, особенно если Демогоргоны и другая нечисть начнут появляться из ворот. Оставшимся жителям Хокинса не позавидуешь, им самим придётся позаботиться о себе, пока армия ведёт войну против сил Изнанки.

Что случится с воротами?

Если Одиннадцать справится с Векной, это не приведёт к автоматическому закрытию ворот. На самом деле, ей придётся повторить то, что она уже сделала однажды с воротами во втором сезоне и принудительно их закрыть. Первый вызов был большим, но несерьёзным по сравнению с тем, что ожидает Одиннадцать сейчас. Второй раунд потребует от неё не только сосредоточения сил, но и жертв.

Очнётся ли Макс?

Смерть Макс стала результатом продвижения плана Векны, но неожиданно для себя самой Одиннадцать способна вернуть её к жизни. Пока Макс находится в коме, но мы ожидаем, что она очнётся, правда, непонятно, в каком состоянии. Если Макс проснётся полностью выздоровевшей, тогда станет ясно, что Одиннадцать может возвращать людей к жизни. С учётом событий пятого сезона, нашей героине очень пригодится эта способность и чаще, чем она думает.

Скачок во времени.

Дафферы уже объявили, что в их истории случится ещё один скачок во времени. Возможно, он произойдёт около 1988-го или 1989-го года. Это должно совпасть с реальным возрастом задействованных актёров, которые уже переросли своих 15-летних героев. Это касается, например, Гейтен Матараццо, которому в сентябре исполнится 20 лет, а на момент выхода пятого сезона 21 год.

Когда пятый сезон сериала может увидеть свет?