Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
15 минут назад

В "Очень странных делах" использовался меч из фильма "Конан-варвар" со Шварценеггером

Газета.Ru

В девятом эпизоде сериала "Очень странные дела" использовался меч Атланта из фильма "Конан-варвар" и "Конан-разрушитель" 1982 и 1984 годов с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Об этом сообщил актер шоу Дэвид Харбор в соцсетях.

В "Очень странных делах" использовали меч из "Конана-варвара"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Реквизит в конце девятогого эпизода — это меч атлантов из фильма о Конане. Хотя один фанат нашел кадры, на которых он появлялся еще в 7-м эпизоде у одного из заключенных. Это настоящий меч, использовавшийся во время съемок обоих фильмов о Конане. Он был чертовски тяжелым, и для меня было честью держать его в руках",

— написал Харбор.

Действие сериала "Очень странные дела" происходит в 1986 году, поэтому в шоу много отсылок к лучшим фильмам и музыке того периода. Например, трек Metallica "Master of Puppets", сыгранный Эдди в последнем эпизоде 4 сезона, написан в том же 1986-м.

Ранее сообщалось, что в Токио набирает популярность кафе по мотивам сериала "Очень странные дела".

Сериалы,Конан-варвар,Дэвид Харбор,Арнольд Шварценеггер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители