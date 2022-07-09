В "Очень странных делах" использовали меч из "Конана-варвара"

В девятом эпизоде сериала "Очень странные дела" использовался меч Атланта из фильма "Конан-варвар" и "Конан-разрушитель" 1982 и 1984 годов с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Об этом сообщил актер шоу Дэвид Харбор в соцсетях.
"Реквизит в конце девятогого эпизода — это меч атлантов из фильма о Конане. Хотя один фанат нашел кадры, на которых он появлялся еще в 7-м эпизоде у одного из заключенных. Это настоящий меч, использовавшийся во время съемок обоих фильмов о Конане. Он был чертовски тяжелым, и для меня было честью держать его в руках",
— написал Харбор.
Действие сериала "Очень странные дела" происходит в 1986 году, поэтому в шоу много отсылок к лучшим фильмам и музыке того периода. Например, трек Metallica "Master of Puppets", сыгранный Эдди в последнем эпизоде 4 сезона, написан в том же 1986-м.
Ранее сообщалось, что в Токио набирает популярность кафе по мотивам сериала "Очень странные дела".