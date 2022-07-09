В "Очень странных делах" использовали меч из "Конана-варвара"

"Реквизит в конце девятогого эпизода — это меч атлантов из фильма о Конане. Хотя один фанат нашел кадры, на которых он появлялся еще в 7-м эпизоде у одного из заключенных. Это настоящий меч, использовавшийся во время съемок обоих фильмов о Конане. Он был чертовски тяжелым, и для меня было честью держать его в руках",