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2 часа назад

Звезда «Сватов» рассказал о роковой ошибке руководства сериала

Даша Краснова

После начала специальной операции в Украине актриса Анна Кошмал поссорилась со всеми коллегами по сериалу «Сваты». Актер Анатолий Васильев заявил, что только один человек мог спасти коллектив. Об этом сообщает NEWS.ru.

Звезда «Сватов» рассказал о роковой ошибке руководства сериала
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

По словам Васильева, единственным человеком, который мог спасти коллектив после ситуации с Кошмал, был режиссер Юрий Морозов. Но его решили заменить еще в первом сезоне, это и стало роковой ошибкой создателей сериала.

Артист до сих пор не может понять, что побудило руководство проекта поменять режиссера, который дал старт данной ленте.

«С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты, а не вот это вот все с Кошмал и другими», - заявил Анатолий Васильев.

До этого мы рассказывали про предстоящую свадьбу Бузовой.

Сериалы,Анна Кошмал,Юрий Морозов,Анатолий Васильев,
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