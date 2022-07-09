Звезда «Сватов» рассказал о роковой ошибке руководства сериала

После начала специальной операции в Украине актриса Анна Кошмал поссорилась со всеми коллегами по сериалу «Сваты». Актер Анатолий Васильев заявил, что только один человек мог спасти коллектив. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Васильева, единственным человеком, который мог спасти коллектив после ситуации с Кошмал, был режиссер Юрий Морозов. Но его решили заменить еще в первом сезоне, это и стало роковой ошибкой создателей сериала.
Артист до сих пор не может понять, что побудило руководство проекта поменять режиссера, который дал старт данной ленте.
«С ним было очень интересно работать, и то, что его убрали, — это, конечно, потеря для ленты, а не вот это вот все с Кошмал и другими», - заявил Анатолий Васильев.
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