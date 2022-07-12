Звезда "Сватов" объяснила популярность сериала

Актриса Олеся Железняк , известная по роли Ларисы из сериала «Сваты», заявила в беседе с Teleprogramma.pro, что секрет успеха проекта заключается в его доброй атмосфере и качественном юморе.

«Мне кажется, в доброй атмосфере, хорошем юморе. Все ситуации в сериале узнаваемые. Каждая семья видит в «Сватах» что-то свое», — пояснила Железняк.

Она также назвала членов съемочной команды «хорошими артистами» и похвалила режиссера за то, что он смог собрать такую «замечательную компанию». По мнению актрисы, причина успеха «Сватов» также заключается в том, что сериал «добрый» и «нефальшивый».