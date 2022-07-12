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2 часа назад

Звезда "Сватов" объяснила популярность сериала его "нефальшивостью"

Газета.Ruиещё 2

Актриса Олеся Железняк, известная по роли Ларисы из сериала «Сваты», заявила в беседе с Teleprogramma.pro, что секрет успеха проекта заключается в его доброй атмосфере и качественном юморе.

Звезда "Сватов" объяснила популярность сериала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне кажется, в доброй атмосфере, хорошем юморе. Все ситуации в сериале узнаваемые. Каждая семья видит в «Сватах» что-то свое», — пояснила Железняк.

Она также назвала членов съемочной команды «хорошими артистами» и похвалила режиссера за то, что он смог собрать такую «замечательную компанию». По мнению актрисы, причина успеха «Сватов» также заключается в том, что сериал «добрый» и «нефальшивый».

Сериалы,Олеся Железняк,
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