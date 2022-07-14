Появились свежие кадры сериала по «Властелину колец»

«Властелин колец: Кольца власти» расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. В первом сезоне будет восемь серий, а для шоу планируют как минимум пять сезонов, притом авторы знают, чем всё закончится. Сериал стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime.