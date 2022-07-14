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2 часа назад

Появились свежие кадры с героями сериала по «Властелину колец»

Чемпионат.comиещё 3

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько свежих кадров из сериала «Властелин колец: Кольца власти». На них можно увидеть ключевых персонажей.

Появились свежие кадры сериала по «Властелину колец»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Изображения позволяют рассмотреть Тар-Мириэль — наследную принцессу Нуменора, а также молодых Исильдура, Галадриэль и Элендиля.

Чемпионат.com
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Чемпионат.com
Чемпионат.com

«Властелин колец: Кольца власти» расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. В первом сезоне будет восемь серий, а для шоу планируют как минимум пять сезонов, притом авторы знают, чем всё закончится. Сериал стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime.

Сериалы,Amazon,
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