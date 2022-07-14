Сын Высоцкого рассказал о съемках сериала об отце

Сын легендарного музыканта Владимира Высоцкого Никита рассказал о съемочном процессе многосерийного фильма о своем отце. Было отмечено, что он оказывает всевозможную поддержку данному проекту. В настоящее время продолжается подготовительный процесс.
“Я сказал, что сам инициировать художественное кино вряд ли буду. Но если кто-то этим захочет заняться, поддержка от музея и от семьи будет. Сейчас назревает достаточно интересная подробная работа в формате мини-сериала на 4–8 серий”,
— прокомментировал наследник культового исполнителя
Высоцкий-младший также сообщил, что уже ознакомился со сценарием будущего сериала. Авторы мини-картины уже подобрали актера на главную роль, однако его имя на данный момент не называется. Сын Владимира Высоцкого Никита видит будущий сериал и подготовку к нему довольно интересными.