Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
35 минут назад

Сын Владимира Высоцкого рассказал о съемках сериала об отце

FBM.ru

Сын легендарного музыканта Владимира Высоцкого Никита рассказал о съемочном процессе многосерийного фильма о своем отце. Было отмечено, что он оказывает всевозможную поддержку данному проекту. В настоящее время продолжается подготовительный процесс.

Сын Высоцкого рассказал о съемках сериала об отце
Фото: FBM.ruFBM.ru

“Я сказал, что сам инициировать художественное кино вряд ли буду. Но если кто-то этим захочет заняться, поддержка от музея и от семьи будет. Сейчас назревает достаточно интересная подробная работа в формате мини-сериала на 4–8 серий”,

— прокомментировал наследник культового исполнителя

Высоцкий-младший также сообщил, что уже ознакомился со сценарием будущего сериала. Авторы мини-картины уже подобрали актера на главную роль, однако его имя на данный момент не называется. Сын Владимира Высоцкого Никита видит будущий сериал и подготовку к нему довольно интересными.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители