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2 часа назад

Героям сериала «Во все тяжкие» установят памятник

Lenta.ru

В городе Альбукерке, штат Нью-Мехико, установят бронзовый памятник героям сериала «Во все тяжкие». Об этом сообщает The Guardian.

Героям сериала «Во все тяжкие» установят памятник
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Монумент возведут персонажам Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману, которых сыграли актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Статуи были заказаны в 2019 году создателем шоу Винсом Гиллиганом в знак благодарности Альбукерке, где снимались сериал «Во все тяжкие», его приквел «Лучше звоните Солу» и спин-офф «Эль Камино: Во все тяжкие».

Памятник откроют 29 июля. В торжественной церемонии примут участие автор скульптуры Тревор Гроув, мэр Альбукерке Тим Келлер, Гиллиган, Крэнстон, Пол, а также исполнительный продюсер сериала Питер Гулд.

Сериал «Во все тяжкие» выходил на экраны с 2008 по 2013 год. Шоу рассказывает историю школьного учителя химии Уолтера Уайта, которому диагностировали рак легких. Чтобы оплатить лечение и обеспечить своей семье финансовую безопасность, он становится наркоторговцем, нанимая в напарники бывшего ученика Джесси Пинкмана. За все время трансляции сериал участвовал в 350 номинациях и получил 137 наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

Ранее звезда «Во все тяжкие» рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу».

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