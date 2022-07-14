Авторы «Чикатило» сделают продолжение сериала

Оригинальное шоу Okko и Сарика Андреасяна рассказывало про преступления и поимку Андрея Чикатило , а главную роль исполнил Дмитрий Нагиев . Учитывая, что сериал завершил историю про маньяка, действие нового проекта, похоже, развернётся после всех этих событий.

За сценарий снова отвечает автор первых двух сезонов Сергей Волков, а вот режиссёром в этот раз выступит Давид Дадунашвили («Ресторан по понятиям»). В новом сюжете будет 8 эпизодов, а премьера может состояться ближе к концу 2023 года.