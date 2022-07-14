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2 часа назад

Авторы «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым сделают продолжение сериала

Игромания.ру

Авторы сериала «Чикатило» решили создать спин-офф проекта про маньяка — он получил название «Тень Чикатило».

Авторы «Чикатило» сделают продолжение сериала
Фото:  Игромания.ру Игромания.ру

Оригинальное шоу Okko и Сарика Андреасяна рассказывало про преступления и поимку Андрея Чикатило, а главную роль исполнил Дмитрий Нагиев. Учитывая, что сериал завершил историю про маньяка, действие нового проекта, похоже, развернётся после всех этих событий.

За сценарий снова отвечает автор первых двух сезонов Сергей Волков, а вот режиссёром в этот раз выступит Давид Дадунашвили («Ресторан по понятиям»). В новом сюжете будет 8 эпизодов, а премьера может состояться ближе к концу 2023 года.

Оригинальный проект стал огромным хитом для онлайн-кинотеатра, собрав в общей сложности более 35 млн просмотров.

Сериалы,Андрей Чикатило,Сергей Волков,Дмитрий Нагиев,
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