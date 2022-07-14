5 классных сериалов с непредсказуемой развязкой

Для тех, кто постоянно угадывает, чем закончатся сериалы, «Рамблер» собрал классные проекты с непредсказуемым финалом.

Фото: Кадр из сериала "Каштановый человечек" Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Убийство на пляже» (2013)

Дэвид Теннант и Оливия Колман в криминальной драме о загадочном убийстве 11-летнего школьника. За расследование берутся два детектива, являющиеся полными противоположностями — оба твердо намерены решить загадку преступления. Когда новость об убийстве разлетается по городу, запускается цепная реакция, которая привлечёт к нему внимание всей страны.

Кадр из сериала "Убийство на пляже"

«Любовники» (2014 — 2019)

История о Ное, женатом отце четверых детей, который после случайной встречи на пляже увлекается Эллисон, замужней женщиной, скорбящей о потере своего ребенка. В сериале любовники будут по очереди рассказывать свои версии происшедшего, которые разнятся между собой…

«Сосны» (2015)

Агент секретной службы Итан Берк приезжает в небольшой городок Уэйуорд Пайнс в Айдахо, чтобы найти двух таинственно пропавших коллег. Но расследование вместо ответов приносит лишь новые вопросы. Оказывается, что в городе нельзя доверять никому, даже собственным глазам и ушам…

Кадр из сериала "Сосны"

«Каштановый человечек» (2021)

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«В ее глазах» (2021)

Мать-одиночка Луиза заводить роман с незнакомцем в баре, правда, вскоре выясняется, что это ее новый босс Дэвид. Мужчина к тому же женат, но девушка не может прекратить эту связь. Через какой-то время Луиза становится лучшей подругой жены любовника и начинает подозревать, что за их супружескими отношениями скрывается нечто зловещее…