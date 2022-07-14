Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 58.26EUR 58.34
Войти в почту
1 час назад

5 классных сериалов с непредсказуемой развязкой

Мира Маркина

Для тех, кто постоянно угадывает, чем закончатся сериалы, «Рамблер» собрал классные проекты с непредсказуемым финалом.

5 классных сериалов с непредсказуемой развязкой
Фото: Кадр из сериала "Каштановый человечек" Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«Убийство на пляже» (2013)

Дэвид Теннант и Оливия Колман в криминальной драме о загадочном убийстве 11-летнего школьника. За расследование берутся два детектива, являющиеся полными противоположностями — оба твердо намерены решить загадку преступления. Когда новость об убийстве разлетается по городу, запускается цепная реакция, которая привлечёт к нему внимание всей страны.

Кадр из сериала "Убийство на пляже"

«Любовники» (2014 — 2019)

История о Ное, женатом отце четверых детей, который после случайной встречи на пляже увлекается Эллисон, замужней женщиной, скорбящей о потере своего ребенка. В сериале любовники будут по очереди рассказывать свои версии происшедшего, которые разнятся между собой…

Кадр из сериала "Любовники"

«Сосны» (2015)

Агент секретной службы Итан Берк приезжает в небольшой городок Уэйуорд Пайнс в Айдахо, чтобы найти двух таинственно пропавших коллег. Но расследование вместо ответов приносит лишь новые вопросы. Оказывается, что в городе нельзя доверять никому, даже собственным глазам и ушам…

Кадр из сериала "Сосны"

«Каштановый человечек» (2021)

На месте страшного убийства находят куколку из каштанов, и по этой жутковатой улике два детектива пытаются разыскать преступника, причастного к пропаже ребенка политика. Параллельно сыщики пытаются разобраться с собственными проблемами в личной жизни. Кстати, мини-сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Сорена Свейструпа.

Кадр из сериала "Каштановый человечек"

«В ее глазах» (2021)

Мать-одиночка Луиза заводить роман с незнакомцем в баре, правда, вскоре выясняется, что это ее новый босс Дэвид. Мужчина к тому же женат, но девушка не может прекратить эту связь. Через какой-то время Луиза становится лучшей подругой жены любовника и начинает подозревать, что за их супружескими отношениями скрывается нечто зловещее…

Кадр из сериала "В ее глазах"
Сериалы,Любовники,Дэвид Теннант,Оливия Колман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители