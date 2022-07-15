Как героини мыльных опер рушили собственную жизнь

Мыльные оперы уже несколько десятилетий не теряют своей популярности. Люди по всему свету обожают погружаться в мир любовных интриг, страданий и так далее. Причем совершенно неважно, какой национальности и когда живут главные герои. Чем больше страданий, тем лучше.

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Но если постараться дать объективную оценку их действиям, то получается, что тех же Маизу и Махидевран недолюбливают не просто так. В нашем новом топе вспоминаем наиболее известных зарубежных и отечественных женских персонажей, которые сами рушили свое счастье.

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Маиза Феррас («Клон»)

Экспресс газета

Супруга главного героя в бразильском хите на самом деле сознательно шла навстречу той судьбе, на которую в итоге жаловалась на протяжении многих эпизодов. Эта героиня прекрасно знала, что сердце Лукаса занято. Несмотря на это, Маиза упорно пыталась завоевать внимание богатого наследника и в итоге женить его на себе.

Заполучив желаемое, новоявленная донна Феррас так и не смогла смириться с тем, что муж так и не забыл свою первую возлюбленную. Стоило Маизе заподозрить Лукаса в чем-то скверным, как тут же на поверхность всплывала давняя история. И вместо того, чтобы уйти от равнодушного к ней супруга, Маиза продолжала цепляться за семью Феррасов, портя жизнь не только себе, но и всем окружающим.

Махидевран-султан («Великолепный век»)

Экспресс газета

Мать главного наследника османского престола считала, что ее положение непоколебимо. Она была горделива, излишне самоуверенна и не хотела думать на несколько шагов вперед. Убедив себя в том, что Хюррем чарами отвратила от нее султана, Махидевран начала совершать одну ошибку за другой. Так, госпожа приказала украсть драгоценное кольцо русской рабыни, которое символизировало любовь Сулеймана. Потом жестоко избила соперницу.

Окончательно всякую привязанность государя Махидевран потеряла после того, как приказала подать яд на его стол. По плану султанши отраву должна была вкусить беременная Хюррем. Так оно и получилось. К счастью для всех, фаворитка повелителя выжила. А вот Махидевран пришлось несладко. От сурового наказания госпожу спас только ее сын, шехзаде Мустафа. Если бы не общий ребенок, то Сулейман мог и казнить распоясавшуюся султаншу.

Получив несколько жизненных уроков, Махидевран так и не поменяла линию поведения. Героиня постоянно старалась строить козни укрепившийся в гареме Хюррем, а также не гнушалась впутывать в свои проблемы подрастающего сына. Мустафа все детство смотрел на слезы матери и в попытке защитить ее не стеснялся упрекать своего отца-повелителя. Все это вылилось в то, что шехзаде вырос непокорным и импульсивным.

Андреа («Дикий ангел»)

Экспресс газета

Говоря о мыльных операх, невозможно не вспомнить об этом аргентинском хите. У главного героя этой истории Иво ди Карло было много девушек, а невест так вообще три. И хотя было понятно, что в итоге персонаж останется с героиней Натальи Орейро, вначале этот факт совсем не был очевидным. Ведь воспитанный в определенных правилах и традициях Иво уже успел найти себе невесту, прекрасно подходящую его именитой семье.

Андреа была не только умна, образована и красиво, но также приходилась крестницей бабушке Иво донне Анхелике. Другими словами, эта женщина чувствовала себя в доме ди Карло как своя. Так что же могло пойти не так? Дело в том, что Андреа создали типичной злодейкой «мыльных опер», которая не любит никого, кроме себя. Вот и путалась героиня то с Иво, то с его отцом. Причем с Федерико она изменяла жениху, будучи уже в статусе невесты.

Селин («Постучись в мою дверь»)

Экспресс газета

Этот турецкий сериал вышел относительно недавно, однако уже обзавелся многомиллионной аудиторией, которая не оставляет надежд на выход третьего сезона. На протяжении многих эпизодов главная интрига проекта заключалась в том, кого выберет герой мелодрамы Серкан Болат — свою давнюю возлюбленную Селин Атакан или взбалмошную девчонку Эду Йылдыз, ворвавшуюся в его жизнь как ураган.

Надо сказать, что долгое время Болат действительно тешил себя надеждой на возобновление отношений с удобной ему женщиной, которую он хотел сделать своей супругой. Холеная красотка идеально вписывалась в жизнь богатого бизнесмена. Однако чем больше времени Серкан проводилс Эдой, тем сильнее отдалялся от Атакан. Селин же будто бы нарочно делала все, чтобы разрушить отношения с Болатом. И это притом, что героиня действительно любила своего мужчину. Но неумение вовремя промолчать и непрекращающиеся козни со стороны Атакан окончательно разрушили ее связь с Серканом.

Кира Воропаева («Не родись красивой»)

Экспресс газета

Говоря об отечественных мыльных операх, на ум сразу же приходит именно эта героиня. Если сравнивать ее с другими женщинами из нашего топа, то Кира одновременно похожа и на Маизу, и не Селин. При этом было в героини Ольги Ломоносовой нечто такое, что отличает ее от типичных злодеек мелодрам.

Дело в том, что большинству зрителей Воропаеву в конце сериала «Не родись красивой» жаль несмотря ни на что. Эта успешная и ослепительная женщина несколько лет потратила на самовлюбленного изменника, который просто не мог в полной мере оценить свою возлюбленную.