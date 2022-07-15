Снова в школу: авторы «Пацанов» огласили название спин-оффа сериала

Авторы «Пацанов» огласили название спин-оффа оригинального проекта — история про колледж с «суперами» будет называться «Поколение V» (Gen V).
Сюжет расскажет про взаимоотношения учеников в заведении, которым владеет корпорация Vought из первого сериала. Юные герои со сверхспособностями будут конфликтовать между собой, а в итоге им предстоит принять участие в своеобразном турнире.
Актёры проекта в рамках анонса пообещали, что свежий сериал будет не менее шокирующим и кровавым, чем его «прародитель» — не обойдётся и без юмора с обилием экшн-сцен. В проекте снимаются: Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Лондон Тор, Дерек Лу и другие.
Подобная концепция ещё на анонсе напомнила многим зрителям «Людей-икс», которых тоже высмеивали в оригинальном комиксе Гарта Энниса.
Насколько шоу будет поднимать похожие темы — непонятно, точной даты релиза у него еще нет. Но зато в прошлом создатель «Пацанов» Эрик Крипке рассказал, что между двумя проектами будет тесная связь, а персонажи не пройдут мимо событий 3 сезона оригинала.