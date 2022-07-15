Снова в школу: авторы «Пацанов» огласили название спин-оффа сериала

Авторы «Пацанов» огласили название спин-оффа оригинального проекта — история про колледж с «суперами» будет называться «Поколение V» (Gen V).

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Сюжет расскажет про взаимоотношения учеников в заведении, которым владеет корпорация Vought из первого сериала. Юные герои со сверхспособностями будут конфликтовать между собой, а в итоге им предстоит принять участие в своеобразном турнире.

Актёры проекта в рамках анонса пообещали, что свежий сериал будет не менее шокирующим и кровавым, чем его «прародитель» — не обойдётся и без юмора с обилием экшн-сцен. В проекте снимаются: Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Лондон Тор, Дерек Лу и другие.

Подобная концепция ещё на анонсе напомнила многим зрителям «Людей-икс», которых тоже высмеивали в оригинальном комиксе Гарта Энниса.