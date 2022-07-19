The Weeknd сыграет главную роль в сериале «Идол» от HBO

Визуальные эффекты и музыкальные клипы The Weeknd всегда были чем-то вроде кинематографического опыта, особенно в эпоху его концептуального After Hours. Теперь певец выводит своё экранное повествование на новый уровень.

Созданная совместно с режиссёром « Эйфории » Сэмом Левинсоном и креативным продюсером Резой Фахимом драма «Идол» расскажет о женщине-поп-певице, которая закрутила роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе, который является лидером тайного общества. Мы уже заинтригованы!

«Когда талантливые Абель, Реза Фахим и Сэм Левинсон представили нам сериал "Идол", стало ясно, что их подрывной, откровенный взгляд на культ музыкальной индустрии не похож ни на что, что HBO когда-либо делал раньше. Вскоре после этого блестящий дуэт Джо Эпштейна и Эми Сейметц присоединился к остальной команде, и эта мечта стала реальностью»,

Для участия в уже нашумевшем сериале приглашены восходящие актёры и реальные музыканты. Наряду с Абелем и Лили Роуз-Депп в сериале к ним также присоединился поэт-песенник Трой Сиван. Джозеф Эпштейн является продюсером и сценаристом сериала, Эми Сейметц будет режиссёром всех шести эпизодов, а также выступит в качестве исполнительного продюсера. Точная дата выхода сериала пока остаётся неизвестной, но мы с нетерпением ждём новостей!