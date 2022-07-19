Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+25° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
22 минуты назад

The Weeknd сыграет главную роль в сериале «Идол» от HBO

Mainstyle

Визуальные эффекты и музыкальные клипы The Weeknd всегда были чем-то вроде кинематографического опыта, особенно в эпоху его концептуального After Hours. Теперь певец выводит своё экранное повествование на новый уровень.

The Weeknd сыграет главную роль в сериале «Идол» от HBO
Фото: MainstyleMainstyle

Созданная совместно с режиссёром «Эйфории» Сэмом Левинсоном и креативным продюсером Резой Фахимом драма «Идол» расскажет о женщине-поп-певице, которая закрутила роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе, который является лидером тайного общества. Мы уже заинтригованы!

«Когда талантливые Абель, Реза Фахим и Сэм Левинсон представили нам сериал "Идол", стало ясно, что их подрывной, откровенный взгляд на культ музыкальной индустрии не похож ни на что, что HBO когда-либо делал раньше. Вскоре после этого блестящий дуэт Джо Эпштейна и Эми Сейметц присоединился к остальной команде, и эта мечта стала реальностью»,

— говорится в заявлении Франчески Орси, вице-президента HBO по драматическим сериалам.

Для участия в уже нашумевшем сериале приглашены восходящие актёры и реальные музыканты. Наряду с Абелем и Лили Роуз-Депп в сериале к ним также присоединился поэт-песенник Трой Сиван. Джозеф Эпштейн является продюсером и сценаристом сериала, Эми Сейметц будет режиссёром всех шести эпизодов, а также выступит в качестве исполнительного продюсера. Точная дата выхода сериала пока остаётся неизвестной, но мы с нетерпением ждём новостей!

Сериалы,Эйфория,Сэм Левинсон,Франческа Орси,Трой Сиван,Эйбeл Тесфайе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители