Рахманова возвращается к роли следователя Соколовой

В Подмосковье идут съемки сразу двух сезонов детективного сериала «Соколова подозревает всех».

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Для зрителей эта роль Ирины Рахмановой знакома по сериалу «Детектив на миллион», где партнером актрисы был Дмитрий Исаев, игравший миллионера Олега Филатова. Однако было принято решение перенести персонажа Ульяну Соколову в отдельный сериал.

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«Детектив на миллион» выходил на канале ТВ Центр с 2019 года. За три года вышло 4 сезона. Режиссером новой версии сериала стал один из режиссеров прошлой — Александр Олейников.

Первый сезон «Соколова подозревает всех» называется «Стереть с лица земли». Ульяна переезжает из Москвы в маленький городок Андреевск, где криминальная жизнь цветет пышным цветом. Помимо текущих дел, Соколова расследует таинственную смерть своей предшественницы — следовательницы Ивашкиной.

В этом городке Ульяна встречает свою студенческую любовь Александра Адмиралова, следователя из Петербурга, который когда–то ушел от нее к сопернице, и с которым ей предстоит вместе работать.

Во втором сезоне под названием «Тонкий расчет» Соколова и Адмиралов столкнутся с местной мафией, и, в частности, с ее главарем по кличке Голландец. Ульяну ждут не только угрозы ее жизни, но и перипетии в отношениях с бывшим возлюбленным.

«Мне комфортно в роли нетипичного следователя, которым является моя героиня, — говорит Ирина Рахманова. — Мне, наверное, было бы некомфортно, если бы она была следователем в форме. А здесь я воспринимаю Ульяну как частного детектива, но который имеет больше возможностей за счет официальной должности. Это меня и привлекает в ней».

Помимо Рахмановой, в сериале можно будет увидеть Алексея Секирина и Екатерину Вуличенко — они сыграют романтическую пару. Оба актера признались, что их не оставила равнодушной история, сценарий картины.

«Признаться честно, я давно не видел детектива, где в конце я бы подумал «да ладно….», где не смог бы угадать убийцу. А здесь я был удивлен и поражен. Сценаристам удалось обмануть меня и запутать»,

— признается Секирин.

Екатерина Вуличенко согласилась на роль сразу же:

«Так бывает, что прочитаешь сценарий, и понимаешь, что это твоя роль. К тому же, я уже давно мечтала сняться в детективе. Здесь очень интересная история, сценарий, который я прочитала весь с большим удовольствием, прекрасная команда и партнеры».