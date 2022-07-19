Новые сериалы июля

В этом месяце на видеосервисах вышел завораживающий детектив "Лестница", в котором Колин Ферт убивает Тони Коллетт (но, может, и нет); остроумный сериал Оливье Ассайаса о превратностях кинопроизводства; абсурдистская комедийная драма Ивана Твердовского об искусственном интеллекте с Данилой Козловским в главной роли; хаотичное шоу о жизни поваров в Нью-Йорке и напряженный триллер о честном судье с Александром Домогаровым.
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Мастер криминального жанра Антонио Кампос наконец-то осуществил проект, о котором мечтал много лет, — снял сериал о реальном деле писателя Майкла Питерсона, обвиняемого в смерти жены. Шоу основано на одноименном документальном проекте французского режиссера Жана-Ксавье де Листрада, который следил за делом Питерсона практически с самого начала. Многосерийный фильм стал невероятно популярен, а Кампос решил повторить его успех, только с кучей известных актеров.
В 2001 году Питерсон нашел свою жену Кэйтлин у подножия лестницы. Мужчина утверждал, что его жена случайно споткнулась, ударилась головой и умерла, однако полиция не поверила этой версии. В результате напряженного судебного процесса Питерсона признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Писатель не согласился с этим решением и обжаловал его много раз, пока в 2011 году его не выпустили под залог. До сих пор неизвестно, действительно ли он виновен в смерти жены или нет, а споры по его делу не умолкают.
Майкла и Кэйтлин сыграли блистательные Колин Ферт и Тони Коллетт. Также в сериале снялись Майкл Стулбарг, Патрик Шварценеггер, звезда "Игры престолов" Софи Тернер, Жюльет Бинош и Дэйн ДеХаан. На протяжении восьми серий Кампос во всех подробностях расследует дело Питерсона, смешивая прошлое, настоящее, будущее и как будто все больше запутывая зрителя, оставляя главный вопрос без ответа. Если верить философии сериала, правды без лжи не существует, и даже если учесть, что зрительское любопытство так до конца и не удовлетворят, оторваться от "Лестницы" будет сложно.
Можно посмотреть на "Амедиатеке"
Француз Оливье Ассайас после премьеры крайне неудачной шпионской мелодрамы "Афера в Майами" в 2019 году как будто пропал с радаров и вернулся только через три года с ремейком своего же фильма "Ирма Веп", который переделал в мини-сериал. Комедийное шоу рассказывает о тяготах киноиндустрии — кажется, режиссер решил поговорить о наболевшем.
Голливудская звезда Мира в исполнении Алисии Викандер приезжает во Францию, чтобы сняться в авторском проекте известного режиссера Рене Видаля — ремейке немого сериала о тайной шпионской организации "Вампиры".
Конечно, то, что должно было быть приятными съемками в одном из самых красивых городов мира, превращается в кошмар. Мира переживает болезненное расставание и настолько погружается в работу, что воображаемый мир практически сливается с реальностью. Не облегчает жизнь и эксцентричный Рене Видаль, который сам борется с депрессией.
Сериал "Ирма Веп" получился остроумным высказыванием об абсолютном хаосе съемочного процесса. Это настоящее наслаждение для синефилов, фанатов завораживающей Алисии Викандер и любителей производственных драм.
Можно посмотреть на Premier
В этом проекте Данила Козловский и Иван Твердовский выступили в необычном амплуа: первый сыграл мямлю и гика, неспособного постоять за себя, а второй — снял сериал. При этом хорошо поставленный голос Козловского и абсурдный юмор Твердовского никуда не делись. Все это в "Люсе" присутствует.
Сериал рассказывает про программиста Сеню. На первый взгляд у него в жизни все хорошо: жена (Дарья Савельева), две любимые дочери, успешная работа — Сеня создал умную колонку "Люсю". Однако, как это обычно бывает, все оказывается гораздо сложнее, чем представляется. В сцене, кажется, вдохновленной "Форс-мажором" Рубена Эстлунда, главный герой не проходит тест на мужественность. Ему хамит официант (Григорий Верник), и Сеня, к большому разочарованию жены, оставляет хамство безнаказанным. Вдобавок выясняется, что отец обидчика — депутат Госдумы (Максим Виторган). Сеня все-таки решается утрясти это дело, но в итоге оказывается в водовороте событий, которые полностью лишают героя почвы под ногами.
"Люся" экспериментирует не только с абсурдистским юмором, но и с жанрами, меняющимися от серии к серии. Твердовский изучает повальный инфантилизм, охвативший молодое поколение, и его связь с технологиями, которые, кажется, уже решают все за нас. "Для меня "Люся" — это в первую очередь история про отношения создателя со своим произведением, которая вскрывает в нем все болевые точки и проблемы с семьей, в личной жизни, с близкими. Собственно, то, с чем сталкивается главный герой, думаю, испытывает каждый человек среднего возраста", — подчеркивает режиссер.
Можно посмотреть на Hulu
Кажется, про шеф-поваров написано столько книг и снято столько фильмов и реалити-шоу, что такой проект, как "Медведь", уже должен был существовать на современном телевидении. Но нет — дебютанты Кристофер Сторер и Джоанна Кало первые на Западе догадались отразить хаотичную и изнуряющую жизнь поваров в сериале.
Молодой и перспективный повар по прозвищу Медведь (Джереми Аллен Уайт) после смерти брата бросает работу в мишленовском ресторане, которым заправляет очень страшный Джоэл Макхэйл из "Сообщества", и берет бразды правления в маленькой семейной закусочной. Она промышляет сэндвичами с говядиной и игровыми автоматами, привлекающими толпы неадекватных геймеров. На кухне Медведь встречает толпу своенравных поваров, вредного кузена Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) и кучу долгов. Несмотря на такое плачевное состояние дел, молодой шеф уверен, что ему удастся сделать из забегаловки настоящий ресторан.
Поначалу "Медведь" похож на Дэнни Бойла середины девяностых — камера не останавливается ни на секунду, кадры сменяют друг друга с безумной скоростью, герои беспрестанно орут друг на друга в непосредственной близости от кипящих котлов и острых ножей. Сориентироваться в этом пространстве практически невозможно, но, к счастью, ко второй серии шоу немного успокаивается и начинает ужасно напоминать автобиографию Энтони Бурдена "О еде. Строго конфиденциально".
Можно посмотреть на Kion
Действие мрачного детектива "Капкан на судью" разворачивается в небольшом провинциальном городе. Александр Домогаров играет принципиального и честного судью Нестерова, которого уважают и ценят. В работе он часто полагается на интуицию, особое чутье на преступников и не оставляет без внимания даже малейшую деталь, которая может повлиять на ход дела. Однако оказывается, что даже у самого честного судьи есть скелеты в шкафу.
Во время празднования дня рождения Нестерова пропадает его дочь Анна (Ангелина Загребина). Эта трагедия обнажает всю подноготную героя, впрочем, как и всех остальных. Действие в "Капкане на судью" максимально сконцентрировано, и довольно быстро основной сюжет обрастает множеством второстепенных историй, которые запутывают зрителей еще больше. Также в сериале снялись Виктория Толстоганова, Александр Горбатов и Сергей Горошко.
По словам режиссера проекта Ярослава Мочалова, в этой истории его больше всего интересовала размытость моральных принципов, которыми руководствуются судьи: "Меня удивило, когда я узнал, что судья в своей работе, оказывается, исходит не только из буквы закона, но и из собственных убеждений. Получается, он может осудить человека без наличия прямых доказательств, и в некоторых ситуациях это бьет по нему же через несколько лет. Мы старались показать, что каждый из нас вне зависимости от социального статуса может быть зависим от действий и ошибок одного человека, облеченного властью".