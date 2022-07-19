Новые сериалы июля

В этом месяце на видеосервисах вышел завораживающий детектив "Лестница", в котором Колин Ферт убивает Тони Коллетт (но, может, и нет); остроумный сериал Оливье Ассайаса о превратностях кинопроизводства; абсурдистская комедийная драма Ивана Твердовского об искусственном интеллекте с Данилой Козловским в главной роли; хаотичное шоу о жизни поваров в Нью-Йорке и напряженный триллер о честном судье с Александром Домогаровым.

Фото: ТАСС ТАСС

"Лестница"

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Мастер криминального жанра Антонио Кампос наконец-то осуществил проект, о котором мечтал много лет, — снял сериал о реальном деле писателя Майкла Питерсона, обвиняемого в смерти жены. Шоу основано на одноименном документальном проекте французского режиссера Жана-Ксавье де Листрада, который следил за делом Питерсона практически с самого начала. Многосерийный фильм стал невероятно популярен, а Кампос решил повторить его успех, только с кучей известных актеров.

В 2001 году Питерсон нашел свою жену Кэйтлин у подножия лестницы. Мужчина утверждал, что его жена случайно споткнулась, ударилась головой и умерла, однако полиция не поверила этой версии. В результате напряженного судебного процесса Питерсона признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Писатель не согласился с этим решением и обжаловал его много раз, пока в 2011 году его не выпустили под залог. До сих пор неизвестно, действительно ли он виновен в смерти жены или нет, а споры по его делу не умолкают.

Майкла и Кэйтлин сыграли блистательные Колин Ферт и Тони Коллетт. Также в сериале снялись Майкл Стулбарг, Патрик Шварценеггер, звезда "Игры престолов" Софи Тернер, Жюльет Бинош и Дэйн ДеХаан. На протяжении восьми серий Кампос во всех подробностях расследует дело Питерсона, смешивая прошлое, настоящее, будущее и как будто все больше запутывая зрителя, оставляя главный вопрос без ответа. Если верить философии сериала, правды без лжи не существует, и даже если учесть, что зрительское любопытство так до конца и не удовлетворят, оторваться от "Лестницы" будет сложно.

"Ирма Веп"

Можно посмотреть на "Амедиатеке"

Француз Оливье Ассайас после премьеры крайне неудачной шпионской мелодрамы "Афера в Майами" в 2019 году как будто пропал с радаров и вернулся только через три года с ремейком своего же фильма "Ирма Веп", который переделал в мини-сериал. Комедийное шоу рассказывает о тяготах киноиндустрии — кажется, режиссер решил поговорить о наболевшем.

Голливудская звезда Мира в исполнении Алисии Викандер приезжает во Францию, чтобы сняться в авторском проекте известного режиссера Рене Видаля — ремейке немого сериала о тайной шпионской организации "Вампиры".

Конечно, то, что должно было быть приятными съемками в одном из самых красивых городов мира, превращается в кошмар. Мира переживает болезненное расставание и настолько погружается в работу, что воображаемый мир практически сливается с реальностью. Не облегчает жизнь и эксцентричный Рене Видаль, который сам борется с депрессией.

Сериал "Ирма Веп" получился остроумным высказыванием об абсолютном хаосе съемочного процесса. Это настоящее наслаждение для синефилов, фанатов завораживающей Алисии Викандер и любителей производственных драм.

"Люся"

Можно посмотреть на Premier

В этом проекте Данила Козловский и Иван Твердовский выступили в необычном амплуа: первый сыграл мямлю и гика, неспособного постоять за себя, а второй — снял сериал. При этом хорошо поставленный голос Козловского и абсурдный юмор Твердовского никуда не делись. Все это в "Люсе" присутствует.

Сериал рассказывает про программиста Сеню. На первый взгляд у него в жизни все хорошо: жена (Дарья Савельева), две любимые дочери, успешная работа — Сеня создал умную колонку "Люсю". Однако, как это обычно бывает, все оказывается гораздо сложнее, чем представляется. В сцене, кажется, вдохновленной "Форс-мажором" Рубена Эстлунда, главный герой не проходит тест на мужественность. Ему хамит официант (Григорий Верник), и Сеня, к большому разочарованию жены, оставляет хамство безнаказанным. Вдобавок выясняется, что отец обидчика — депутат Госдумы (Максим Виторган). Сеня все-таки решается утрясти это дело, но в итоге оказывается в водовороте событий, которые полностью лишают героя почвы под ногами.

"Люся" экспериментирует не только с абсурдистским юмором, но и с жанрами, меняющимися от серии к серии. Твердовский изучает повальный инфантилизм, охвативший молодое поколение, и его связь с технологиями, которые, кажется, уже решают все за нас. "Для меня "Люся" — это в первую очередь история про отношения создателя со своим произведением, которая вскрывает в нем все болевые точки и проблемы с семьей, в личной жизни, с близкими. Собственно, то, с чем сталкивается главный герой, думаю, испытывает каждый человек среднего возраста", — подчеркивает режиссер.

"Медведь"

Можно посмотреть на Hulu

Кажется, про шеф-поваров написано столько книг и снято столько фильмов и реалити-шоу, что такой проект, как "Медведь", уже должен был существовать на современном телевидении. Но нет — дебютанты Кристофер Сторер и Джоанна Кало первые на Западе догадались отразить хаотичную и изнуряющую жизнь поваров в сериале.

Молодой и перспективный повар по прозвищу Медведь (Джереми Аллен Уайт) после смерти брата бросает работу в мишленовском ресторане, которым заправляет очень страшный Джоэл Макхэйл из "Сообщества", и берет бразды правления в маленькой семейной закусочной. Она промышляет сэндвичами с говядиной и игровыми автоматами, привлекающими толпы неадекватных геймеров. На кухне Медведь встречает толпу своенравных поваров, вредного кузена Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) и кучу долгов. Несмотря на такое плачевное состояние дел, молодой шеф уверен, что ему удастся сделать из забегаловки настоящий ресторан.

Поначалу "Медведь" похож на Дэнни Бойла середины девяностых — камера не останавливается ни на секунду, кадры сменяют друг друга с безумной скоростью, герои беспрестанно орут друг на друга в непосредственной близости от кипящих котлов и острых ножей. Сориентироваться в этом пространстве практически невозможно, но, к счастью, ко второй серии шоу немного успокаивается и начинает ужасно напоминать автобиографию Энтони Бурдена "О еде. Строго конфиденциально".

"Капкан на судью"

Можно посмотреть на Kion

Действие мрачного детектива "Капкан на судью" разворачивается в небольшом провинциальном городе. Александр Домогаров играет принципиального и честного судью Нестерова, которого уважают и ценят. В работе он часто полагается на интуицию, особое чутье на преступников и не оставляет без внимания даже малейшую деталь, которая может повлиять на ход дела. Однако оказывается, что даже у самого честного судьи есть скелеты в шкафу.

Во время празднования дня рождения Нестерова пропадает его дочь Анна (Ангелина Загребина). Эта трагедия обнажает всю подноготную героя, впрочем, как и всех остальных. Действие в "Капкане на судью" максимально сконцентрировано, и довольно быстро основной сюжет обрастает множеством второстепенных историй, которые запутывают зрителей еще больше. Также в сериале снялись Виктория Толстоганова, Александр Горбатов и Сергей Горошко.