Опубликован тизер сериала «Сокровище нации: Край истории»

Опубликован тизер приключенческого сериала «Сокровище нации: Край истории»В этом проекте сыграли Харви Кейтель, Джастин Барта, Кэтрин Зета-Джонс и др.

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Первый тизер нового сериала «Сокровище нации: Край истории» знакомит зрителей с охотницей за сокровищами, идущей по стопам Бенджамина Франклина Гейтса. 15-секундный видеоролик предлагает взглянуть на Лизетт Оливеру в роли Джесс Моралесс, 20-летней мечтательницы, которая отправляется за приключениями, чтобы вернуть утраченные панамериканские сокровища и в процессе раскрыть шокирующие тайны из прошлого своей семьи.

Сериал таким образом следует за двумя фильмами франшизы «Сокровище нации», вышедшими в 2004-м и 2007-м гг. В обеих картинах снялся Николас Кейдж в роли Бена Франклина, историка и охотника за сокровищами, который проходит через серию опасных квестов, включая кражу американской Декларации независимости.

Несмотря на то, что похождения Моралес имеют мало общего с оригинальными фильмами, Харви Кейтель воспроизведёт роль Питера Садуски, а Джастин Барта вернётся на экран в качестве Райли Пула, лучшего друга Бена и по совместительству компьютерного эксперта. В сериале также появятся Кэтрин Зета-Джонс вместе с Зури Рид, Джорданом Родригесом, Антонио Киприано и Линдоном Смитом.