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5 часов назад

Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Мир24иещё 2

Вышел первый полноценный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти». Ролик доступен на YouTube-канале стримингового сервиса Amazon Prime.

Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"Кадр из фильма "Властелин колец: Братство кольца"

Действие «Властелина колец: Кольца Власти» происходит во Вторую эпоху Средиземья – за тысячи лет до событий, которые были описаны в книгах Толкина. Судя по кадрам трейлера, жители Средиземья пережили великую войну. Зло уничтожено, и эльфы, гномы, люди и хоббиты зажили спокойной жизнью.

Эльфийка Галадриэль (Морфидд Кларк) уверена, что врага не удалось уничтожить, он лишь затаился и ждет момента для нового нападения. Полуэльф Элронд (Роберт Арамайо) убеждает Галадриэль, что беспокоиться не о чем. Зловещие сцены в трейлере свидетельствуют, что зло и правда не дремлет. Саурон, которого упоминают в видео, готовится к масштабной битве. Он жаждет захватить Средиземье.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца Власти» ожидается 2 сентября.

Сериалы,Amazon,
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