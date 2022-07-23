Вышел первый трейлер сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Действие «Властелина колец: Кольца Власти» происходит во Вторую эпоху Средиземья – за тысячи лет до событий, которые были описаны в книгах Толкина. Судя по кадрам трейлера, жители Средиземья пережили великую войну. Зло уничтожено, и эльфы, гномы, люди и хоббиты зажили спокойной жизнью.

Эльфийка Галадриэль (Морфидд Кларк) уверена, что врага не удалось уничтожить, он лишь затаился и ждет момента для нового нападения. Полуэльф Элронд (Роберт Арамайо) убеждает Галадриэль, что беспокоиться не о чем. Зловещие сцены в трейлере свидетельствуют, что зло и правда не дремлет. Саурон, которого упоминают в видео, готовится к масштабной битве. Он жаждет захватить Средиземье.