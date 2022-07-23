Евгению Лозу превратили в старушку в новом сериале

38-летняя артистка сыграла пожилую няню с кучей проблем.

Фото: Inc-News Inc-News

В новом мини-сериале «Возраст счастья», съемки которого недавно завершились, российская актриса Евгения Лоза предстанет перед зрителями в роли подмосковной учительницы Марии Повой, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

Для того, чтобы сделать образ героини более правдоподобным, гримерам пришлось по ходу фильма очень постараться в процессе состаривания 38-летней актрисы.

Дело в том, что героине по сценарию всего сорок, но из-за долгов ей приходится устраиваться няней в богатую семью. Но у богачей свои причуды и няню они хотят пенсионного возраста.

Вот отчаявшаяся учительница с помощью гримеров и превращается в симпатичную старушку, а затем благополучно устраивается на работу.

В картине предусмотрен хеппи-энд с любовной развязкой, которую, как и весь проект планируют показать на канале «ТВ Центр».