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1 час назад

Актрису Евгению Лозу превратили в старушку в новом сериале «Возраст счастья»

Inc-News

38-летняя артистка сыграла пожилую няню с кучей проблем.

Евгению Лозу превратили в старушку в новом сериале
Фото: Inc-NewsInc-News

В новом мини-сериале «Возраст счастья», съемки которого недавно завершились, российская актриса Евгения Лоза предстанет перед зрителями в роли подмосковной учительницы Марии Повой, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

Для того, чтобы сделать образ героини более правдоподобным, гримерам пришлось по ходу фильма очень постараться в процессе состаривания 38-летней актрисы.

Дело в том, что героине по сценарию всего сорок, но из-за долгов ей приходится устраиваться няней в богатую семью. Но у богачей свои причуды и няню они хотят пенсионного возраста.

Вот отчаявшаяся учительница с помощью гримеров и превращается в симпатичную старушку, а затем благополучно устраивается на работу.

В картине предусмотрен хеппи-энд с любовной развязкой, которую, как и весь проект планируют показать на канале «ТВ Центр».

Кроме Евгении Лозы в фильме принимали участие Мария Семкина, Алексей Фатеев и Екатерина Соломатина.

Сериалы,Екатерина Соломатина,Мария Семкина,Алексей Фатеев,Евгения Лоза,
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