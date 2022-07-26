Сценаристка «Женщины-Халка» назвала сериал особенным

Во время Comic Con издание Deadline пообщалось со сценаристкой сериала «Женщина-Халк» Джессикой Гао. Она рассказала, что шоу точно станет особенным. Впрочем, так говорят про каждый проект Marvel Studios.

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По словам Гао, в сериале будет множество камео известных героев и появление совершенно новых персонажей, которые ещё не появлялись в киновселенной Marvel. О каких-то конкретных героях Гао не рассказала.

Сериал очень весёлый, в нём много камео и много персонажей, которых никогда не было в киновселенной Marvel до того, как мы вытащим их из комиксов.

Уже известно, что в «Женщине-Халк» появится Халк в исполнении Марка Руффало, Мерзость в исполнении Тима Рота и Сорвиголова, роль которого сыграет Чарли Кокс.