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1 час назад

У женщин-гномов в сериале по "Властелину колец" будут бороды

Газета.Ru

Исполнительный продюсер грядущего сериала "Властелин колец: Кольца власти" Линдси Вебер сообщила на фестивале Comic-Con, что у большинство женщин-гномов в шоу будет растительность на лице. Ее слова передает IGN.

У женщин-гномов в сериале по "Властелину колец" будут бороды
Фото: Кадр из сериала «Властелин колец»Кадр из сериала «Властелин колец»

При этом коллега Вебер Джон Д. Пейн рассказал, что в общей сложности в кастинге на разные роли приняли участие тысячи человек.

"Мы отсмотрели по сотне человек на каждую роль, - признался автор сериала. - У нас было два критерия: кандидаты должны были быть отличными исполнителями, а в их глазах должно было виднеться Средиземье".

Премьера первого сезона, который будет состоять из 8 серий, состоится 2 сентября 2022 года. Шоу основано на фэнтезийных романах Джона Р. Р. Толкина.

Сериалы,Линдси Вебер,Джон Вебер,
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