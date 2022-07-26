Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
2 часа назад

Disney может выпустить многосерийный фильм по мотивам истории "Эрагона"

Inc-Newsиещё 1

Проект сериала находится в ранней стадии разработки, а в его создании принимает участие сам Паолини.

Disney может выпустить сериал по мотивам истории "Эрагона"
Фото: Inc-NewsInc-News

По сообщению издания Variety со ссылкой на собственные источники, Disney+ уже начал работать над сериалом по мотивам книги Кристофера Паолини "Эрагон". Подробностей о сюжете еще нет, но вот в состав сценаристов вошел сам писатель.

Кроме того, издание подчеркивает, что будут экранизированы все четыре книги, но начнут именно с серии "Эрагон".

Напомним, в 2006 году по книге уже был создан полнометражный фильм с Эдвардом Спелирсом, Джереми Айронсом, Сиенной Гиллори, Робертом Карлайлом, Джоном Малковичем.

Сериалы,Эрагон,Эдвард Спелирс,Джон Малкович,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители