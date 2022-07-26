Disney может выпустить сериал по мотивам истории "Эрагона"

Проект сериала находится в ранней стадии разработки, а в его создании принимает участие сам Паолини.

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По сообщению издания Variety со ссылкой на собственные источники, Disney+ уже начал работать над сериалом по мотивам книги Кристофера Паолини "Эрагон". Подробностей о сюжете еще нет, но вот в состав сценаристов вошел сам писатель.

Кроме того, издание подчеркивает, что будут экранизированы все четыре книги, но начнут именно с серии "Эрагон".