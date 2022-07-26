Disney может выпустить сериал по мотивам истории "Эрагона"

Проект сериала находится в ранней стадии разработки, а в его создании принимает участие сам Паолини.
По сообщению издания Variety со ссылкой на собственные источники, Disney+ уже начал работать над сериалом по мотивам книги Кристофера Паолини "Эрагон". Подробностей о сюжете еще нет, но вот в состав сценаристов вошел сам писатель.
Кроме того, издание подчеркивает, что будут экранизированы все четыре книги, но начнут именно с серии "Эрагон".
Напомним, в 2006 году по книге уже был создан полнометражный фильм с Эдвардом Спелирсом, Джереми Айронсом, Сиенной Гиллори, Робертом Карлайлом, Джоном Малковичем.