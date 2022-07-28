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2 часа назад

Стали известны подробности сериала о Spice Girls

Мира Маркина

Кажется, наш ждет триумфальное воссоединение: Виктория Бекхэм вместе с другими участницами Spice Girls снимется в документальном сериале о легендарной поп-группе. Что известно о новом проекте, читайте в материале «Рамблера».

Стали известны подробности сериала о Spice Girls
Фото: Legion-mediaLegion-media

Работой над сериалом будет заниматься та же команда, которая несколько лет назад создала фильм «Последний танец», о непобедимой в течение нескольких сезонов подряд баскетбольной команде НБА «Чикаго Буллс» во главе с Майклом Джорданом. Участницы Spice Girls уже подписали все документы и разрешения, необходимые для того, чтобы творческий коллектив приступил к съемкам проекта.

Ожидается, что в сериал будут включены интересные и ранее не публиковавшиеся факты из жизни Spice Girls, редкие архивные материалы, интервью и воспоминания участниц. Возможно, что в сериале даже появятся новые песни в исполнении легендарного коллектива.

Напомним, британская поп-группа группа Spice Girls существовала с 1994 по 2000 год. В последний раз коллектив в полном составе воссоединялся для выступления на закрытии Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. В 2019 году четверо из пяти участниц поп-группы совершили успешный гастрольный тур по Англии, к которому Виктория Бекхэм присоединиться отказалась.

Сериалы,Последний танец,Майкл Джордан,Виктория Бекхэм,
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