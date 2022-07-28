Стали известны подробности сериала о Spice Girls

Кажется, наш ждет триумфальное воссоединение: Виктория Бекхэм вместе с другими участницами Spice Girls снимется в документальном сериале о легендарной поп-группе. Что известно о новом проекте, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Работой над сериалом будет заниматься та же команда, которая несколько лет назад создала фильм «Последний танец», о непобедимой в течение нескольких сезонов подряд баскетбольной команде НБА «Чикаго Буллс» во главе с Майклом Джорданом. Участницы Spice Girls уже подписали все документы и разрешения, необходимые для того, чтобы творческий коллектив приступил к съемкам проекта.

Ожидается, что в сериал будут включены интересные и ранее не публиковавшиеся факты из жизни Spice Girls, редкие архивные материалы, интервью и воспоминания участниц. Возможно, что в сериале даже появятся новые песни в исполнении легендарного коллектива.