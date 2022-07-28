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5 часов назад

В России покажут индийский сериал «Женская доля» по мотивам романа Джейн Остин

Провинция.ру

В России покажут индийский сериал «Женская доля» по мотивам романа Джейн Остин
Фото: province.ruprovince.ru

Впервые на российском телевидении покажут самый продолжительный проект популярного индийского телеканала ZEE TV – многосерийный фильм «Женская доля», сообщает пресс-служба «ТВ-3». Сценарий написан на основе классического романа Джейн ОСТИН «Чувство и чувствительность». Сюжет картины разворачивается вокруг

двух сестер – Прагьи и Бульбуль.

Первая – серьёзная, трудолюбивая и ответственная, работает преподавателем в престижном колледже и умудряется ладить со всеми как в семье, так и на работе. Прагье нравится чудаковатый коллега Суреш, над которым постоянно все смеются.

Младшая сестра Бульбуль – романтическая красавица и все время витает в облаках. Ее мечта – выйти замуж за рок-звезду. Мать девушек Сарла не обращает внимания на их желания, ее основная задача – побыстрее выдать дочек замуж. Однако с первых же серий Сарла сталкивается с самыми неожиданными препятствиями, которые в конце концов только укрепят семью и помогут девушкам лучше узнать себя и понять, чего они хотят от жизни.

Фото: телеканал «ТВ-3»

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