В России покажут индийский сериал «Женская доля» по мотивам романа Джейн Остин

Первая – серьёзная, трудолюбивая и ответственная, работает преподавателем в престижном колледже и умудряется ладить со всеми как в семье, так и на работе. Прагье нравится чудаковатый коллега Суреш, над которым постоянно все смеются.

Младшая сестра Бульбуль – романтическая красавица и все время витает в облаках. Ее мечта – выйти замуж за рок-звезду. Мать девушек Сарла не обращает внимания на их желания, ее основная задача – побыстрее выдать дочек замуж. Однако с первых же серий Сарла сталкивается с самыми неожиданными препятствиями, которые в конце концов только укрепят семью и помогут девушкам лучше узнать себя и понять, чего они хотят от жизни.