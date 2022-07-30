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1 час назад

В США установили статую актерам сериала "Во все тяжкие"

ТАСС

Статуя актеров с, сыгравших главные роли в сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad, 2008-2013), была торжественно представлена в пятницу в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико), где, по сценарию, происходили основные события картины. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Героям сериала "Во все тяжкие" установили статую в США
Фото: Кадр из сериала "Во все тяжкие"Кадр из сериала "Во все тяжкие"

Церемонию открытия установленного в местном конференц-центре монумента посетили местные политики, а также актеры сериала и его режиссер и сценарист Винс Гиллиган. Статуя изображает в бронзе Крэнстона и Пола в образе персонажей сериала - Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана. Они стоят рядом друг с другом.

Мэр Альбукерке Тим Келлер отметил, что популярность сериала привлекла в город новые инвестиции. "Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие", - сказал он.

В свою очередь член местного заксобрания Род Монтойя критически отнесся к установке монумента, так как, по его мнению, увековечивание персонажей, связанных с производством наркотиков, посылает обществу неверный сигнал. "Я рад за штат Нью-Мексико <...>. Но неужели мы идем по пути прославления производителей метамфетамина?" - приводит его слова агентство.

"Во все тяжкие" рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, который из-за финансовых проблем решает заняться изготовлением метамфетамина и зовет в подельники своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. В 2014 году сериал был удостоен двух наград премии "Золотой глобус" в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая мужская роль в телевизионной драме".

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