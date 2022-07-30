Добронравов показал характер на съемках «Сватов»

«Когда мы подошли сфотографироваться с Федором Викторовичем, он как раз проходил мимо гримерной Татьяны Эдуардовны Кравченко, дернул за ручку, но было заперто, тогда он сказал: "Ля — закрылись!" И вот это "ля" так бросается в глаза, понимаешь, что Добронравов такой же и в жизни, как в "Сватах"», — вспомнил Сманцер в беседе с kp.ru.