Добронравов показал характер на съемках «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов показал свой настоящий характер одной фразой, брошенной во время съемок сериала «Сваты». Об этом рассказал его дублер на съемочной площадке Сергей Сманцер.
По словам Сманцера, все звезды «Сватов» очень энергичные и позитивные как на экране, так и в жизни. Народный артист РФ тоже оказался похож на своего персонажа Ивана Будько.
«Когда мы подошли сфотографироваться с Федором Викторовичем, он как раз проходил мимо гримерной Татьяны Эдуардовны Кравченко, дернул за ручку, но было заперто, тогда он сказал: "Ля — закрылись!" И вот это "ля" так бросается в глаза, понимаешь, что Добронравов такой же и в жизни, как в "Сватах"», — вспомнил Сманцер в беседе с kp.ru.
Артисту довелось стать дублером Добронравова в седьмом сезоне «Сватов». Он признался, что до работы над проектом посмотрел все шесть сезонов сериала и стал его фанатом.