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1 час назад

Федора Добронравова заменили на съемках сериала «Сваты»

runews24.ru

В одной из сцен седьмого сезона «Сватов» актёра Фёдора Добронравова заменили на съёмках дублёром. Это произошло совершенно случайно.

Федора Добронравова заменили на съемках сериала «Сваты»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Добронравов, игравший Ивана Будько, никогда в «Сватах» не пользовался услугами дублёра. Однако в одной из сцен на съёмочной площадке совершенно случайно появился человек, очень похожий на героя сериала.

Речь о мебельщике Сергее Сманцере. Создатели «Сватов» очень удивились его сходству с актёром и сразу же утвердили на роль.

Сманцеру нужно было подойти к клубу, посмотреть на стенд с анонсом фильма «Старые клячи» и зайти в заведение. Съёмки велись со спины, отметил дублёр Добронравова.

По словам Сманцера, он познакомился с настоящим актёром уже после своей сцены, во время съёмок Масленицы около Минского тракторного завода. Он отметил, что и в кино, и в жизни артисты «очень энергичные и позитивные».

При этом Сергей Сманцер добавил, что решил сфотографироваться с Добронравовым, который в этот момент проходил мимо гримёрной Татьяны Эдуардовны. Актёр дёрнул за ручку, но дверь оказалась запертой.

«Тогда он сказал: "Ля — закрылись!" И вот это "ля" так бросается в глаза, понимаешь, что Добронравов такой же и в жизни, как в "Сватах"»,

– рассказал в беседе с «Комсомольской правдой» Сергей Сманцер.

Сериалы,Старые клячи,Федор Добронравов,
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