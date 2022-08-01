Мэтт Смит высказался о своем герое в «Доме дракона»

Мэтт Смит («Доктор Кто») рассказал о своём персонаже Деймоне Таргариене из приквела «Игры престолов» под названием «Дом Дракона».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Действие сюжета сериала разворачивается за 200 лет до событий оригинала, а история поведает о междоусобной войне между семейством Таргариенов, в рамках которой они активно использовали драконов.

Персонаж Смита — младший брат короля Визериса (Пэдди Консидайн), который «сеет хаос и выводит людей из себя», поскольку это его чрезвычайно «развлекает». При этом Деймон ненавидит Десницу Короля Отто Хайтауэра (Рис Иванс), участвуя с ним в борьбе за любовь и внимание короля.

В свою очередь Иванс отметил, что его герой — отличный тактик, прагматик и манипулятор. Однако в лице Деймона он нашёл достойного соперника, которого артист назвал «криптонитом короля».

По мнению Иванса, юный принц «вспыльчив и импульсивен», а его влияние на правителя в целом пагубно.