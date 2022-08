Главные сериалы августа

В августе зрителей ждет долгожданный приквел «Игры престолов», финальная часть постапокалиптической эпопеи «Видеть», сразу несколько новых сериалов от Marvel и DC, возрождение «Бивиса и Батт-Хеда», спин-офф «Ходячих мертвецов» и многое другое. Главные шоу месяца — в подборке «Ленты.ру».

«Индустрия» / Industry

Продюсерский проект создательницы «Девочек» Лины Данэм возвращается со вторым сезоном. В центре «Индустрии» — выпускники топовых финансовых вузов, которые вступают в ожесточенную битву карьеристов за место в крупном лондонском инвест-банке. В новых сериях главным героям предстоит столкнуться с вызовами, которые перед финансовым миром поставят последствия пандемии, а к актерскому составу присоединится Джей Дюпласс («Кафедра»).

Второй сезон будет состоять из восьми серий, премьера — 2 августа на HBO и в «Амедиатеке»

«Псы резервации» / Reservation Dogs

Тайка Вайтити выпускает продолжение своей расхваленной критиками комедийной драмы про юных коренных американцев из бедной резервации, мечтавших во что бы то ни стало уехать в большой город. В вышедшем в 2021 году первом сезоне главные герои пришли к пониманию, что родную деревню покидать не хотят, и теперь им предстоит поднять ее из руин после разрушительного торнадо.

В новый сезон войдут десять эпизодов, первые два выйдут 4 августа на Hulu

«Бивис и Батт-Хед» / MIke Judge's Beavis and Butt-Head

Стоило зрителям пустить ностальгическую слезу над полнометражным мультфильмом «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную», как подоспела и новая радость — полноценное возвращение мультсериала от его создателя Майка Джаджа. Он вновь выступает в проекте как сценарист, продюсер и, конечно, голос легендарных туповатых школьников. Те, судя по трейлеру, уже не прикованы намертво к телевизору — действие шоу развернется и в школе, и на улице, и много где еще. Всего Джадж планирует выпустить два сезона этого ребута.

Новые серии выйдут 5 августа на Paramount+

«Песочный человек» / The Sandman

Адаптация серии комиксов Нила Геймана («Американские боги»), которую пытались снять аж с 1991 года, наконец выходит на экраны. В центре «Песочного человека» — Морфей, повелитель снов и один из семи Вечных, целый век пробывший в заточении из-за оккультного ритуала. Вырвавшийся на свободу герой должен установить власть над своим царством. В шоу появятся Гвендолин Кристи, Дэвид Тьюлис и Стивен Фрай, а главную роль исполнил актер из «Ирмы Веп» и «Рок-волны» Том Старридж.

Шоу будет состоять из одиннадцати эпизодов, все они выйдут 6 августа на Netflix

«Нарушители» / The Outlaws

Продолжение комедии о группе мелких правонарушителей, обнаруживших сумку с кучей денег во время уборки заброшенного общественного центра. В новом сезоне героям придется срочно найти способ вернуть потраченное — владельцем их находки оказался безжалостный наркобарон. К своим ролям вернутся Кристофер Уокен, Иэн Макэлхинни и Стивен Мерчант.

Состоящий из шести серий второй сезон уже вышел в Великобритании на BBC iPlayer, 6 августа шоу появится на Amazon Prime Video

«Я есть Грут» / I Am Groot

Полюбившийся фанатам «Стражей Галактики» деревоподобный гуманоид Грут (озвучивает его Вин Дизель) обзавелся собственным анимационным сериалом, в котором юный герой отправляется в приключения по необъятному космосу. В сериале также появится говорящий енот (точнее, генетически модифицированный охотник за головами) Ракета в озвучке Брэдли Купера.

Антология будет состоять из пяти эпизодов, все они выйдут 11 августа на Disney+

«Засланец из космоса» / Resident Alien

Основанный на комиксах издательства Dark Horse комедийно-детективный сериал повествует о злоключениях пришельца, прибывшего на Землю уничтожить человечество. Его звездолет терпит крушение, и поэтому инопланетянин вынужден притворяться сельским доктором. Главную роль исполняет Алан Тьюдик («Я, робот», «Светлячок», «Роковой патруль»).

Вторая часть второго сезона будет состоять из четырех серий, премьера — 11 августа на Syfy

«Их собственная лига» / A League of Their Own

История возникновения первой профессиональной женской бейсбольной лиги уже была экранизирована не раз — в 1992-м о ней сняла фильм Пенни Маршалл, а год спустя на CBS даже попытались запустить многосерийный ремейк (который, однако, был снят с эфира после трех эпизодов). В новом сериале, действие которого разворачивается в 1943 году, снялись Эбби Джейкобсон (звезда «Брод Сити», она же — одна из шоураннеров), Шанте Адамс, Д’Арси Карден и прославленный «Парками и зонами отдыха» Ник Офферман.

В мини-сериал войдут восемь серий, все они выходят 13 августа на Amazon Prime Video

«Наследие: Реальная история Лос-Анджелес Лейкерс» / Legacy: The True Story of the L.A. Lakers

Только отгремел на HBO один из лучших сериалов полугодия «Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», как и правки подоспели — точнее, документалка, которая перескажет упомянутые в сериале события без художественных прикрас (в проекте Адама Маккея, признаем, с историческими фактами в угоду драматизму обошлись довольно небрежно). Правда, учитывая, что Жанин Басс, дочь владевшего «Лейкерс» бизнесмена Джерри Басса, оказалась исполнительным продюсером шоу, особо критичного взгляда на судьбы баскетболистов ожидать, вероятно, не стоит.

Документальный сериал будет состоять из десяти эпизодов, премьера — 16 августа на Hulu

«Женщина-Халк: Адвокат» / She-Hulk: Attorney at Law

Киновселенная Marvel вновь штурмует жанр судебной драмы — после бесславно завершившегося «Сорвиголовы» в адвокатское кресло садится Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), двоюродная сестра Брюса Бэннера (Марк Руффало). С кузеном ее роднит не только кровь, но и сверхспособности. В сериале также появятся Тим Рот в роли Мерзости, и даже Чарли Кокс в образе Сорвиголовы.

Сериал будет состоять из девяти серий, первая появится 18 августа на Disney+

«Необъявленная война» / The Undeclared War

В 2024 году Великобритания прямо во время выборов подвергается массивной кибератаке, в которой обвиняют Россию и все еще находящегося у власти Владимира Путина. Найти доказательства и предотвратить дальнейшие атаки предстоит группе британских аналитиков. В шоу снялись Саймон Пегг, Алекс Дженнингс и Марк Райлэнс.

Премьера шестисерийного шоу уже состоялась на британском Channel 4, а 19 августа все эпизоды появятся на Peacock

«Пять дней после катастрофы» («Пять дней в “Мемориале”») / Five Days at Memorial

В 2005 году из-за урагана «Катрина» сотрудники медицинского центра «Мемориал» в Новом Орлеане оказались без электричества, из-за чего перед ними встала моральная дилемма: кому из пациентов в критическом состоянии оказывать помощь, а кому позволить погибнуть? Реальную историю, позже описанную в одноименной книге журналистки Шери Финк, экранизировали оскаровский лауреат Джон Ридли ( «12 лет рабства») и Карлтон Кьюз («Остаться в живых»).

В сериал войдут восемь эпизодов, первые три появятся 13 августа на Apple TV+

«Истории ходячих мертвецов» / Tales of the Walking Dead

Самая известная на телевидении зомби-франшиза обзаведется антологией — «Истории ходячих мертвецов» будут представлять собой шесть часовых эпизодов, связанных между собой только вселенной, в которой мир заполонили ожившие трупы. В шоу снялись Тэрри Крюс, Оливия Манн и Эмбет Дэвидц, также в нем обещают появление актеров из оригинального сериала.

Первые две серии выйдут 15 августа на AMC+

«Дом дракона» / House of the Dragon

Долгожданный приквел «Игры престолов» расскажет о правлении династии Таргариенов за 200 лет до появления Дейенерис Бурерожденной. По сюжету, король Визерис (Пэдди Консидайн) объявляет своей наследницей дочь Рейениру (Эмма Д’Арси), которой, однако, придется бороться за престол. Вестерос оказывается на пороге гражданской войны. Шоураннерами выступили создатель саги, писатель Джордж Р. Р. Мартин и Райан Кондал (сценарист «Геракла» с Дуэйном Джонсоном). В сериале также сыграли Оливия Кук, Мэтт Смит и Ив Бест.

Приквел будет состоять из десяти эпизодов, премьера первого — 22 августа на HBO и в «Амедиатеке»

«Майк» / Mike

Ставший известным благодаря «Лунному свету» актер Треванте Роудс играет культового боксера Майка Тайсона в проекте режиссера Крейга Гиллеспи и сценариста Стивена Роджерса (ранее этот дуэт уже работал в жанре околоспортивного байопика в «Тоне против всех»). Сам Тайсон уже в пух и прах раскритиковал этот сериал о своей жизни, так что «Майка», по-видимому, ждет прохладный прием фанатов знаменитого спортсмена.

Шоу будет состоять из восьми серий, первые две появятся 26 августа на Hulu

«Видеть» / See

Один из самых эпических проектов Apple TV+ возвращается с третьим, финальным сезоном. Действие «Видеть» разворачивается в постапокалиптическом мире, где человечество уже несколько веков как лишилось зрения и погрузилось в темное Средневековье. В новых сериях племя прославленного воина Бабы Восса (Джейсон Момоа) оказывается под угрозой уничтожения из-за таинственного разрушительного оружия, появившегося у врага.

В финал войдут шесть эпизодов, премьера — 27 августа на Apple TV+

«Пациент» / The Patient

Стив Карелл играет психотерапевта, один из пациентов которого (Донал Глисон) оказывается маньяком и требует избавить его от позывов убивать. Более того, делает это он, похитив врача и посадив его под замок. Так что теперь только от заключенного мозгоправа зависит, продолжит ли пополняться список жертв серийного убийцы.