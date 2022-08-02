Стартовали съемки сериала "Актрисы" по сценарию Андреевой

В Москве начались съемки драмеди "Актрисы". Об этом сообщает "Кинопоиск".
Режиссером проекта выступил Федор Бондарчук, сценарий написала его супруга актриса Паулина Андреева.
Сериал будет состоять из 10 эпизодов и охватывать три временных промежутка. Релиз назначен на 2023 год.
В центре сюжета - жизнь трех артисток. По словам шоураннеров сериала, это "честная история" о трудностях актерской профессии. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева и Полина Пушкарук.
"Актрис" продюсирует команда сериала "Псих", а также Валерий Тодоровский, Дмитрий Табарчук, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Косарим и Антон Володькин.
Сериал будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и Wink.