Стартовали съемки сериала "Актрисы" по сценарию Андреевой

В Москве начались съемки драмеди "Актрисы". Об этом сообщает "Кинопоиск".

Фото: Кадр из сериала "Метод" Кадр из сериала "Метод"

Режиссером проекта выступил Федор Бондарчук, сценарий написала его супруга актриса Паулина Андреева.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов и охватывать три временных промежутка. Релиз назначен на 2023 год.

В центре сюжета - жизнь трех артисток. По словам шоураннеров сериала, это "честная история" о трудностях актерской профессии. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева и Полина Пушкарук.

"Актрис" продюсирует команда сериала "Псих", а также Валерий Тодоровский, Дмитрий Табарчук, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Косарим и Антон Володькин.