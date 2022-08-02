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53 минуты назад

Стартовали съемки сериала "Актрисы" по сценарию Паулины Андреевой

Газета.Ru

В Москве начались съемки драмеди "Актрисы". Об этом сообщает "Кинопоиск".

Стартовали съемки сериала "Актрисы" по сценарию Андреевой
Фото: Кадр из сериала "Метод"Кадр из сериала "Метод"

Режиссером проекта выступил Федор Бондарчук, сценарий написала его супруга актриса Паулина Андреева.

Сериал будет состоять из 10 эпизодов и охватывать три временных промежутка. Релиз назначен на 2023 год.

В центре сюжета - жизнь трех артисток. По словам шоураннеров сериала, это "честная история" о трудностях актерской профессии. Главные роли исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева и Полина Пушкарук.

"Актрис" продюсирует команда сериала "Псих", а также Валерий Тодоровский, Дмитрий Табарчук, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Косарим и Антон Володькин.

Сериал будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и Wink.

Сериалы,Ольга Филипук,Антон Володькин,Полина Пушкарук,Елена Николаева,Валерий Тодоровский,Светлана Ходченкова,Федор Бондарчук,Паулина Андреева,
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