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37 минут назад

В знаменитом сериале «Доктор Кто» появится темнокожий гей

РИА "ФедералПресс"

В Британии снимают 14-й сезон легендарного сериала «Доктор Кто». Один из актеров Нил Патрик Харрис рассказал, кто станет новым главным героем.

В сериале «Доктор Кто» появится темнокожий гей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Это будет первый доктор-гей»,

– говорит Харрис для Variety.

Нового доктора сыграет темнокожий актер Шути Гатва. Он известен по роли друга-гея в сериале «Половое воспитание». В истории «Доктора Кто» это будет первый темнокожий доктор нетрадиционной ориентации. Напоминаем, что в каждом сезоне доктора играют разные люди.

Ранее «ФедералПресс» писал, какие сериалы посмотреть в разных странах.

Сериалы,Половое воспитание,
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