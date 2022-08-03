В сериале «Доктор Кто» появится темнокожий гей

В Британии снимают 14-й сезон легендарного сериала «Доктор Кто». Один из актеров Нил Патрик Харрис рассказал, кто станет новым главным героем.

Нового доктора сыграет темнокожий актер Шути Гатва. Он известен по роли друга-гея в сериале «Половое воспитание». В истории «Доктора Кто» это будет первый темнокожий доктор нетрадиционной ориентации. Напоминаем, что в каждом сезоне доктора играют разные люди.