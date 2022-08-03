Опубликован трейлер сериала «Женщина-Халк: Адвокат»

Объявлена новая дата премьеры марвеловского сериала «Женщина-Халк: Адвокат». Вместо выхода 17-го августа, о котором сообщалось ранее, релиз состоится на следующий день, 18-го августа. Комедийный девятисерийный проект затем будет выходить еженедельно с представлением нового эпизода по четвергам. Получить первое впечатление можно по опубликованному трейлеру.

«Женщина-Халк: Адвокат» расскажет о Дженнифер Уолтерс. Она – юрист и ведёт дела, связанные с супергероями. Во внерабочее время ей немного за тридцать, она – свободная женщина и склонна к регулярному превращению в зеленую махину ростом 204 см, обладающую суперсилой».

В сериале также появятся ветераны марвеловской вселенной, в том числе Брюс Бэннер (Марк Руффало) или просто Халк, Эмиль Блонски (Тим Рот) или Мерзость, а также Вонг (Бенедикт Вонг). Кроме того, зрители увидят Сорвиголову в исполнении Чарли Кокса, который последний раз отметился на экране в недавнем фильме «Человек-паук: Нет пути домой» (2021).