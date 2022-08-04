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22 минуты назад

Уход актера Добронравова из «Сватов» ставит под угрозу судьбу сериала

FBM.ru

Кинокритик Алексей Двоеглазов заявил, что отказ актера Федора Добронравова участвовать в продолжении «Сватов» ставит под угрозу весь новый сезон.

Уход Добронравова из «Сватов» ставит под угрозу судьбу сериала
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам критика, люди просто перестанут смотреть сериал, если в нем не будет всеми любимого Ивана Будько, которого играл Добронравов. Отсутствие просмотров приведет к закрытию сериала, передает портал BLITZ+.

«Добронравов был одной из визитных карточек этого сериала. Возможно, он перейдет в другой сериал и перетянет за собой свою аудиторию. Конечно, это повлияет на рейтинги»,

— говорит Двоеглазов.

Создателям придется очень сильно постараться, чтобы спасти судьбу проекта. Возможно, другим актерам, которые также являются ключевыми, и удастся “вытянуть” ленту.

Сериалы,Алексей Двоеглазов,Федор Добронравов,
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