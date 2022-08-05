Создатель «Волчонка» объяснил отсутствие Дилана О’Брайена

Сразу после новостей о том, что Джефф Дэвис (Jeff Davis) собирается снимать полнометражный фильм-продолжение сериала «Волчонок», стало известно, что одна из главных звезд сериала Дилан О’Брайен (Dylan O’Brien) отказался от участие в проекте.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Несмотря на то, что все остальные актеры вернулись к своим ролям, чтобы подарить зрителям возможность окунуться в ностальгию, О’Брайен решил, что для него этот сериал — уже пройденный этап.

В одном из интервью в рамках известного мероприятия San Diego Comic-Con Дэвис, создатель сериала, решил прокомментировать решение Дилана. Он пообещал преданным поклонникам, что Стайлза, любимого зрителями, ни в коем случае не вычеркнут из сюжета. О нем обязательно вспомнят, особенно в рамках их отношений с Лидией, героиней Холланд Роден (Holland Roden).

Напоминаем, что в финале сериала Лидия и Стайлз наконец-то были вместе.

«Мы не игнорируем этот факт, а отсылаем к ним. Я считаю, что нельзя делать фильм без того, чтобы не упомянуть о Стайлзе. Так что он так или иначе всплывает в более чем одном случае. И он также является большой частью линии Лидии, так что фанатам стоит ждать, как все это отразится на их отношениях»,

— рассказал Джефф.

Дэвис решил не оглашать подробностей, тем не менее, радует уже тот факт, что он не собирается полностью вычеркивать Стайлза из сюжета.

Сам О’Брайен неоднократно заявлял, что сериал является неотъемлемой частью его жизни и подарил путевку в большое кино. Кроме того, актер отлично общается с коллегами по площадке, в особенности с Тайлером Поузи (Tyler Posey), исполнителем главной роли Скотта.