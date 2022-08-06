Кинокритик прокомментировала замену «Сватов» на телевидении

Объявление о завершении съемок сериала «Сваты» разочаровало пользователей сети. Однако создатели проекта решили реанимировать сюжет новой семьей.
Как сообщает портал BLITZ+, что сериал не могут закрыть из-за его «необходимости». Об этом сообщила кинокритик Оксана Агапова. Она считает, что если проект и закончился, то на его место должен прийти похожий.
«Эта тематика (семьи. — прим. ред.) должна стать одной из самых важных сейчас. Это дает терапевтический эффект. Людям надо разгружаться и отключаться от всех», — сказала она.
Также она считает, что комедийная направленность проекта должна помогать людям расслабиться в непростое время. Кроме того, людям необходимо чаще думать о семье и близких.