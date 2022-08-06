Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
4 часа назад

Кинокритик Агапова прокомментировала замену сериала «Сваты» на телевидении

Слово и Делоиещё 1

Объявление о завершении съемок сериала «Сваты» разочаровало пользователей сети. Однако создатели проекта решили реанимировать сюжет новой семьей.

Кинокритик прокомментировала замену «Сватов» на телевидении
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как сообщает портал BLITZ+, что сериал не могут закрыть из-за его «необходимости». Об этом сообщила кинокритик Оксана Агапова. Она считает, что если проект и закончился, то на его место должен прийти похожий.

«Эта тематика (семьи. — прим. ред.) должна стать одной из самых важных сейчас. Это дает терапевтический эффект. Людям надо разгружаться и отключаться от всех», — сказала она.

Также она считает, что комедийная направленность проекта должна помогать людям расслабиться в непростое время. Кроме того, людям необходимо чаще думать о семье и близких.

Сериалы,Оксана Агапова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители