3 впечатляющих сериала для любителей английского юмора

Люди делятся на две категории: те, кто не понимают английский юмор и те, кто от него в восторге. Если вы относитесь ко второй группе, не жалейте время на сериалы из нашей подборки – они точно поднимут настроение.
Подробнее об искрометных многосерийных фильмах, приправленных английским юмором – в материале "Рамблера".
Каждая серия – отдельная история, причем встретить в сериале можно совершенно разные жанры: от мюзикла до готического хоррора. Объединяет их лишь то, что все истории происходят в доме №9, а еще неизменными остаются черный юмор и непредсказуемые сюжетные повороты.
Бернард Блэк держит книжную лавку и, мягко говоря, не жалует клиентов. Он не считает нужным вежливо общаться с посетителями, закрывает магазин, когда ему заблагорассудится, а еще курит и пьет прямиком на рабочем месте.
На первый взгляд персонаж едва ли вызывает симпатию, но чем дольше вы смотрите ситком, тем больше проникаетесь к отшельнику Блэку, который на самом деле стал жертвой своего одиночества.
В центре сюжета этого ситкома – неудачники-айтишники, которые проводят время в подвале сомнительного вида и имитируют активную деятельность. Их начальница максимально некомпетентна, да и сами они не горят своей работой, но с героями регулярно случаются уморительные истории.