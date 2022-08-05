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4 часа назад

3 впечатляющих сериала для любителей английского юмора

Мира Маркина

Люди делятся на две категории: те, кто не понимают английский юмор и те, кто от него в восторге. Если вы относитесь ко второй группе, не жалейте время на сериалы из нашей подборки – они точно поднимут настроение.

3 впечатляющих сериала для любителей английского юмора
Фото: Кадр из сериала "Книжный магазин Блэка"Кадр из сериала "Книжный магазин Блэка"

Подробнее об искрометных многосерийных фильмах, приправленных английским юмором – в материале "Рамблера".

"Внутри девятого номера", 2014

Кадр из сериала "Внутри девятого номера"

Каждая серия – отдельная история, причем встретить в сериале можно совершенно разные жанры: от мюзикла до готического хоррора. Объединяет их лишь то, что все истории происходят в доме №9, а еще неизменными остаются черный юмор и непредсказуемые сюжетные повороты.

"Книжный магазин Блэка", 2000

Кадр из сериала "Книжный магазин Блэка"

Бернард Блэк держит книжную лавку и, мягко говоря, не жалует клиентов. Он не считает нужным вежливо общаться с посетителями, закрывает магазин, когда ему заблагорассудится, а еще курит и пьет прямиком на рабочем месте.

На первый взгляд персонаж едва ли вызывает симпатию, но чем дольше вы смотрите ситком, тем больше проникаетесь к отшельнику Блэку, который на самом деле стал жертвой своего одиночества.

"Компьютерщики", 2006

Кадр из сериала "Компьютерщики"

В центре сюжета этого ситкома – неудачники-айтишники, которые проводят время в подвале сомнительного вида и имитируют активную деятельность. Их начальница максимально некомпетентна, да и сами они не горят своей работой, но с героями регулярно случаются уморительные истории.

Сериалы,Бернард Блэк,
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