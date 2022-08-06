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59 минут назад

Марина Александрова вновь примерит на себя роль Императрицы

FBM.ru

Локоны-змейкой и рюши.Объятья фаворита Ланского.В таком образе Марина Алеаксндрова вновь предстанет перед нами в нашумевшем историческом сериале “Екатерина”.

Марина Александрова вновь примерит на себя роль Императрицы
Фото:  FBM.ru FBM.ru

Съемки сериала уже стартовали в Москве. Это будет четвертый сезон сериала. По словам создателей сериала, нас ждут нешуточные страсти и ожесточенная борьба за власть.

В центре сериала будет разворачиваться период расцвета правления Императрицы Екатерины. Екатерина купается в роскоши, наслаждается своим триумфом, блаженствует в объятьях очередного пылкого фаворита Ланского. Вся эта страсть разворачивается на фоне интриг и дворцовских заговоров.

Роль цесаревича исполнит Павел Табаков. Роль Екатерины, как уже было сказано ранее, исполнит Марина Александрова. К слову сказать, образ Екатерины является одним из любимых у актрисы.

Актриса в ожидании премьеры благодарна фанатам за любовь и поддержку.

Сериалы,Марина Александрова,Павел Табаков,
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