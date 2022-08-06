Реквизит со съемок "Лучше звоните Солу" будет выставлен на аукцион

Создатели сериала «Лучше звоните Солу» устроят аукцион с распродажей художественного реквизита шоу.

Collider сообщил, что распродажа задействованных в съемках сериала предметов начнется 18 августа — через три дня после выхода в эфир финального эпизода шоу. Аукцион пройдет на сайте propstore.com и продлится до 1 сентября.

Коллекционеры и поклонники сериала смогут приобрести костюмы, реквизит и декорации проекта. Всего насчитывается 250 лотов. Дополнительно устроители предлагают два специальных набора по мотивам сериала, которые могут выиграть первые зарегистрировавшиеся участники.