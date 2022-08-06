Реквизит со съемок "Лучше звоните Солу" будет выставлен на аукцион

Создатели сериала «Лучше звоните Солу» устроят аукцион с распродажей художественного реквизита шоу.
Collider сообщил, что распродажа задействованных в съемках сериала предметов начнется 18 августа — через три дня после выхода в эфир финального эпизода шоу. Аукцион пройдет на сайте propstore.com и продлится до 1 сентября.
Коллекционеры и поклонники сериала смогут приобрести костюмы, реквизит и декорации проекта. Всего насчитывается 250 лотов. Дополнительно устроители предлагают два специальных набора по мотивам сериала, которые могут выиграть первые зарегистрировавшиеся участники.
Часть вырученных от аукциона средств будет передана двум благотворительным организациям Альбукерке — города в Нью-Мексико, где разворачиваются события «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие»: Лиге помощи Альбукерке и ABQ Mutual Aid.