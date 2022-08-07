Почему зрители невзлюбили героиню из нового «Великолепного века»

Продолжение сериала «Великолепный век» о прямых потомках Сулеймана и Хюррем должно было если не превзойти проект, то хотя бы показать те же рейтинги. Однако все ожидания режиссера не оправдались. И во многом из-за неприятия зрителей главной героини.

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Кесем-султан занимает важное место в турецкой истории. Как и ее предшественница Роксолана, эта госпожа была насильно доставлена в Османскую империю. И в точности, как и Хюррем, Кесем достигла небывалых высот. Вот только если супруга султана Сулеймана по сюжету «Великолепного века» большую часть всех своих поступков совершала из любви к мужу и детям, то Кесем в какой-то момент поставила во главу угла жажду власти.

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Взлет султанши начался после того, как в седьмом эпизоде сериала она останавливает толпу взбунтовавшихся горожан. Те были уверены, что заразившийся оспой султан Ахмед уже мертв, и собирались штурмовать Топкапы. Кесем дала вооруженным мужчинам слова, что падишах жив и вскоре покажется перед своими подданными. Тогда-то весь гарем преисполнился к госпоже любовью и почитанием.

Однако быстрый успех сразу же вскружил голову Кесем. Она возомнила, что отныне должна оберегать священную династию Османов, как ангел-хранитель — ведь именно так ее и начали величать. В своем стремлении вникнуть во все политические дела империи Кесем перестала считаться с мнениями вышестоящих лиц во дворе, включая мать и бабушку султана Ахмеда. Некоторые зрители до сих пор возмущаются из-за того, что госпожа слишком многое на себя брала, решая, кто больше достоин служить падишаху. Тем более что Кесем нередко совершала ошибки.

Во втором сезоне спин-оффа «Великолепного века» султаншу раскрыли совершенно с другой стороны. Это была все та же властолюбивая госпожа, однако став регентом при малолетнем сыне после смерти мужа, Кесем настолько понравилось править государством, что она уже не мыслила жизни без трона. На пути к цели получившая титул Валиде султанша была готова уже избавляться не только от врагов, но и от своих близких. И вот детоубийства зрители тоже не могут простить Кесем. Как бы ни критиковали Хюррем, но в «Великолепном веке» она себе такого не позволяла. К слову, в реальной жизни Роксолана была более жестокой и ничем не уступала Кесем.